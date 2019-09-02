Великие диктаторы мира для индусов

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danilov 02 Сентября 2019 в 15:13:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Странник626 02.09.2019 в 15:49:28 # 730414
Ара горный 02.09.2019 в 18:05:38 # 730416
SouthJoker 02.09.2019 в 19:18:37 # 730421
Цитата: Aлекс от 02.09.2019 09:47:09
Nazar это из какой страны?
Nazar это из какой страны?
Рузи Назар, уроженец Ташкента воевавши на стороне гитлеровской германии. Впоследствии офицер ЦРУ работавший по всему миру против совестской власти
Цитата: Вагнус от 02.09.2019 14:10:39Чингисхан
Чо за ченкишкон? Чан кайши чоли?
Чо за ченкишкон? Чан кайши чоли?
А кто такой Чарлсман?
Цитата: SouthJoker от 02.09.2019 13:18:37
Рузи Назар, уроженец Ташкента воевавши на стороне гитлеровской германии. Впоследствии офицер ЦРУ работавший по всему миру против совестской власти
Цитата: Aлекс от 02.09.2019 09:47:09
Nazar это из какой страны?
Nazar это из какой страны?
Рузи Назар, уроженец Ташкента воевавши на стороне гитлеровской германии. Впоследствии офицер ЦРУ работавший по всему миру против совестской власти
Тут вожди, скорее всего это Насер, из Египта
Цитата: bolatbol от 02.09.2019 14:22:49
А кто такой Чарлсман?
А кто такой Чарлсман?
Карл Великий
Черчиль - на Маслякова-старшего.