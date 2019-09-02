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Культура
Великие диктаторы мира для индусов
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danilov 02 Сентября 2019 в 15:13:05
Школьный общеобразовательный плакат выполненный индусами для индусов – они так видят

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  Aлекс 02.09.2019 в 15:47:09   # 730413
Nazar это из какой страны?
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  Странник626 02.09.2019 в 15:49:28   # 730414
Да они почти все вылетые индусы)))
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  Mikado 02.09.2019 в 16:11:47   # 730415
На пикабу кто-то отметил, что Гарибальди на Николаса Кейджа похож.

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  Ара горный 02.09.2019 в 18:05:38   # 730416

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  Софруджу 02.09.2019 в 19:15:06   # 730420
Особенно хорош Сталин. Так и представляется героем бесконтактного боя с танцующими и поющими вокруг женщинами
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  SouthJoker 02.09.2019 в 19:18:37   # 730421
Цитата: Aлекс от 02.09.2019 09:47:09
Nazar это из какой страны?

Рузи Назар, уроженец Ташкента воевавши на стороне гитлеровской германии. Впоследствии офицер ЦРУ работавший по всему миру против совестской власти
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  Рамзес 02.09.2019 в 19:49:49   # 730427
Ну дык у нас в свое время и памятники В.В.Ленину в каждой республике с местным окрасом были.
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  Вагнус 02.09.2019 в 20:10:39   # 730430
Чо за ченкишкон? Чан кайши чоли?
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  bolatbol 02.09.2019 в 20:22:49   # 730431
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  bolatbol 02.09.2019 в 20:24:10   # 730432
Цитата: SouthJoker от 02.09.2019 13:18:37
Цитата: Aлекс от 02.09.2019 09:47:09
Nazar это из какой страны?

Рузи Назар, уроженец Ташкента воевавши на стороне гитлеровской германии. Впоследствии офицер ЦРУ работавший по всему миру против совестской власти

Тут вожди, скорее всего это Насер, из Египта
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  Mikado 02.09.2019 в 21:11:43   # 730434
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  Mikado 02.09.2019 в 21:13:21   # 730435
Бисмарк на нашего "изгнанника во Франции" похож.
Черчиль - на Маслякова-старшего.
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