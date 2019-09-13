Майк Тайсон о религии

это его мнение, но когда ему надо было он приезжал в грозный и астану, посещал мечети, совершая намазы, возвращаясь обратно бухал, накуривался, нес грязь в сторону религий. деньги твой бог, как мне кажется. мне, как мусульманину, его мнение мало интересно. он был одним из сильнейших боксеров, но алимом( сведущим в вопросах религии) он никогда не был, сдается мне, он и книг-то практически не читал.