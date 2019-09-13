Майк Тайсон о религии

это его мнение, но когда ему надо было он приезжал в грозный и астану, посещал мечети, совершая намазы, возвращаясь обратно бухал, накуривался, нес грязь в сторону религий. деньги твой бог, как мне кажется. мне, как мусульманину, его мнение мало интересно. он был одним из сильнейших боксеров, но алимом( сведущим в вопросах религии) он никогда не был, сдается мне, он и книг-то практически не читал.
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Цитата: Fotinij от 13.09.2019 05:36:31
Здраво мыслит. Согласна с такими умозаключениями. Между создателем и человеком не должно быть посредников, это не бизнес сфера.
Здраво мыслит. Согласна с такими умозаключениями. Между создателем и человеком не должно быть посредников, это не бизнес сфера.
в чем здраво? алкаш, наркоман, насильник, избивавший свою жену, что-то в этом ему здравомыслие не помогало. Бог это не то, что мы себе представляем. некоторые себе представляли его в разных обличиях, вот и молились всяким истуканам, идолам, природным стихиям, камням, горам, пещерам,,, ... некоторые предпочитали очеловечить Бога, придумали ему детей, от геракла, до Исы. в представлении сущности Бога можно зайти очень далеко. а что касаемо писаний, если есть книги о тайсоне, его мемуары, почему не должно быть книги о Боге и Его слов?
а по посредникам? в исламе их нет, есть люди, которые помогают в изучении религии, но между человеком и Богом не должно быть посредников. никто не может отпускать грехи, то есть исповедываться не надо, нельзя рассказывать другим о своих грехах, потому что все между человеком и его Создателем.