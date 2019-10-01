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Культура
Славянский эсперанто?
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danilov 01 Октября 2019 в 12:30:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 01.10.2019 в 13:30:35   # 732441
круто, что сказать, ток славянские народы вымирают смысла от этого языка нет
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  Zhycie est 01.10.2019 в 13:39:22   # 732444
Все мы вымрем однажды. Это неизбежно.
"Помирать собирайся, а пшеничку сей".
Лучше наверно выучить такой, чем отдельно польский, чешский, сербский...
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  Софруджу 01.10.2019 в 13:55:03   # 732447
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
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