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Славянский эсперанто?
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danilov 01 Октября 2019 в 12:30:20
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shlenchak
01.10.2019 в 13:30:35
# 732441
круто, что сказать, ток славянские народы вымирают
смысла от этого языка нет
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Zhycie est
01.10.2019 в 13:39:22
# 732444
Все мы вымрем однажды. Это неизбежно.
"Помирать собирайся, а пшеничку сей".
Лучше наверно выучить такой, чем отдельно польский, чешский, сербский...
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Софруджу
01.10.2019 в 13:55:03
# 732447
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
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