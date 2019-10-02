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Культура
Как вчера выглядел главный вокзал города Врослав, Польша
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danilov 02 Октября 2019 в 15:23:22

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( 128.58Кб)

кино снимают
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.10.2019 в 18:57:11   # 732575
А может и не кино, пшеки активно взялись переписывать историю
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