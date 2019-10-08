Зачем сменил имя Руслан Жанпеисов

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danilov 08 Октября 2019 в 14:21:06
14 февраля 2019 года было официальное изменение моего имени в нормативных базах, а в марте я получил новое удостоверение с новым именем. У меня есть свидетельство о перемене имени и фамилии, а также новое свидетельство о рождении на имя Бибарса Раимбекова. Хотя, в принципе, я не против обоих имен, но официально я теперь именуюсь Бибарс Раимбеков".
Комментарии, по рейтингу, по дате
пусть хоть папой римским сделается ,
видимо этот чел свою бывшую фамилию окончательно втоптал в скандально-интрижную грязь, а теперь типа ПЕРЕОБУЛСЯ ( да кстати судимость по вымогательству взятки у метна 50 тыс тенге ) этот чел имел при старой фамилии
alpha_portal 08.10.2019 в 16:16:25 # 732975
Выложи персконференцию тогда целиком!
Или похейтить захотелось?
Антибиотик 08.10.2019 в 16:23:12 # 732976
alpha_portal 08.10.2019 в 16:27:45 # 732977
Цитата: Антибиотик от 08.10.2019 10:23:12
Он вообще как спит? Когда у него столько не навистников
Он вообще как спит? Когда у него столько не навистников
Нет у него ненависников. Дивнные войска жопу дома жмут. А он по улице ходит. Все кто по улице ходит и видит беспредел - все поддерживают. Ну а остальные либо братишки либо кентишки этих вот в погонах, либо просто идиоты не способные перед носом увидить очевидные вещи.
ТАк что диванные умники не угроза "мужику с яйцами", который очком не жмет не перед кем!
Цитата: alpha_portal от 08.10.2019 10:27:45
Ну а остальные либо братишки либо кентишки этих вот в погонах, либо просто идиоты не способные перед носом увидить очевидные вещи.
Ну а остальные либо братишки либо кентишки этих вот в погонах, либо просто идиоты не способные перед носом увидить очевидные вещи.
А вы стало быть его братишка или кентишка, либо... далее по тексту.. в каждой теме активно его защищаете, пиарите, хвалите и т.д.