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Культура
Зачем сменил имя Руслан Жанпеисов
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danilov 08 Октября 2019 в 14:21:06
"Моего отца еще в советское время записали как Жанпеисов, используя имя прадеда. Хотя мой дед - Раимбек. И все мои дяди по отцовской линии всегда носили фамилию Раимбековы.

14 февраля 2019 года было официальное изменение моего имени в нормативных базах, а в марте я получил новое удостоверение с новым именем. У меня есть свидетельство о перемене имени и фамилии, а также новое свидетельство о рождении на имя Бибарса Раимбекова. Хотя, в принципе, я не против обоих имен, но официально я теперь именуюсь Бибарс Раимбеков".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  философ 08.10.2019 в 14:41:27   # 732959
как то пофуй
пусть хоть папой римским сделается ,
видимо этот чел свою бывшую фамилию окончательно втоптал в скандально-интрижную грязь, а теперь типа ПЕРЕОБУЛСЯ ( да кстати судимость по вымогательству взятки у метна 50 тыс тенге ) этот чел имел при старой фамилии
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  философ 08.10.2019 в 14:56:18   # 732964
по этой теме вспомнилось ( как там у классиков)

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  Nekrun 08.10.2019 в 14:58:29   # 732966
Ребрендинг по-шымкентски
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  Ronin 08.10.2019 в 16:07:21   # 732971
В разделе "культура" новость...Однако...
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  bIP6bIC 08.10.2019 в 16:09:24   # 732972
Кризис? Теперь будем выкладывать материал типа "Кошка Муська родила котят" или "Школьник Решил задачу быстрее всех одноклассников". Кому это нужно, спросит это у гугла.
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  alpha_portal 08.10.2019 в 16:16:25   # 732975
К чему эта новость? Это вырезка из пресконференции. Никто вроде здесь не спрашивал за это?
Выложи персконференцию тогда целиком!
Или похейтить захотелось?
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  Антибиотик 08.10.2019 в 16:23:12   # 732976
Он вообще как спит? Когда у него столько не навистников
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  alpha_portal 08.10.2019 в 16:27:45   # 732977
Цитата: Антибиотик от 08.10.2019 10:23:12
Он вообще как спит? Когда у него столько не навистников

Нет у него ненависников. Дивнные войска жопу дома жмут. А он по улице ходит. Все кто по улице ходит и видит беспредел - все поддерживают. Ну а остальные либо братишки либо кентишки этих вот в погонах, либо просто идиоты не способные перед носом увидить очевидные вещи.
ТАк что диванные умники не угроза "мужику с яйцами", который очком не жмет не перед кем!
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  Рамзес 08.10.2019 в 17:06:09   # 732979
На днях заходил - Рус и Рус ,ни чего не сказал об изменении ФИО.
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  shy_ric 08.10.2019 в 17:06:29   # 732980
Цитата: alpha_portal от 08.10.2019 10:27:45

Ну а остальные либо братишки либо кентишки этих вот в погонах, либо просто идиоты не способные перед носом увидить очевидные вещи.

А вы стало быть его братишка или кентишка, либо... далее по тексту.. в каждой теме активно его защищаете, пиарите, хвалите и т.д.
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