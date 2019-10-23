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Культура
Новые казахские «ш», «ч» и «у» вызвали сомнения у специалистов
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danilov 23 Октября 2019 в 11:01:24
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  shy_ric 23.10.2019 в 11:43:15   # 733914
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  KAN13 23.10.2019 в 16:55:08   # 733940

Они ждут предложения общества , может быть обществу послать эту " недолатиницу " куда по далее , вместе с маразматическими выдумщиками ? .
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  старик 23.10.2019 в 18:52:47   # 733946
А разве "Ч" есть в казахском языке?
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