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Новые казахские «ш», «ч» и «у» вызвали сомнения у специалистов
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danilov 23 Октября 2019 в 11:01:24
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shy_ric
23.10.2019 в 11:43:15
# 733914
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KAN13
23.10.2019 в 16:55:08
# 733940
Они ждут предложения общества , может быть обществу послать эту " недолатиницу " куда по далее , вместе с маразматическими выдумщиками ? .
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старик
23.10.2019 в 18:52:47
# 733946
А разве "Ч" есть в казахском языке?
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