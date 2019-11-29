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Культура
Посредством нот уважаемый президент улучшил мелодичность произведения
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danilov 29 Ноября 2019 в 15:17:46
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  KAN13 29.11.2019 в 15:47:50   # 736027

Талантище ! .
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  NАVIGATOR 29.11.2019 в 16:31:24   # 736034
Шіркін-ай, өмірдің рақатын осы кісі біледі! Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да тайраңда!
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