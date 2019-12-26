«Успех Димаша — результат нашей работы» — Министерство культуры

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danilov 26 Декабря 2019 в 14:24:22
«Димаш – это талант, какие рождаются, может быть, раз в столетие. Его вовремя заметили. Но у любого таланта, даже такого гениального, есть ещё задача пробиться, быть услышанным, реализовать себя. Мы долго и планомерно работали над этим. Конечно, сегодня мы радуемся вместе с нашим прекрасным артистом. Но это, повторюсь, не повод бить себя в грудь и хвалиться. Это повод сказать коллегам: «Хорошая работа», и поздравить всех, кто был к ней причастен. А это действительно много людей.»,- рассказывает Кумис Сеитова.
Глава департамента поделилась программами, которые сделают казахстанских артистов популярными на весь мир. Одна из них называется «Продвижение казахстанских молодых исполнителей за рубежом».
«В частности, организуются зарубежные гастроли казахстанских начинающих талантов. Есть отдельная программа, нацеленная на организацию зарубежных гастролей для региональных артистов и музыкальных коллективов. Кто-то из них, где-то «выстреливает». Наш Димаш, например, неожиданно для многих буквально взорвал концертные залы Китая. С этого всё и началось. До этого его знали и любили только у нас в Казахстане.
Важнейший этап работы – выявить артиста с мощным потенциалом и дать ему возможность гастролировать вначале по Казахстану, получить известность. А затем уже – заявить о себе за рубежом. Самостоятельно мало кто в состоянии себе это позволить. Если только так совпадёт, что юная звезда – сын или дочь каких-нибудь олигархов», — говорит директор департамента.
По словам Сеитовы, продюсеры стремятся работать только с приносящими хорошую прибыль певцами. В отличие от них, государство поддерживает молодых талантов.
«(…) Сегодня практически частные продюсеры, работающие в сфере музыкального шоу-бизнеса, ориентированы на какие-то узкие сегменты массовой культуры, где можно заработать быструю прибыль. Вы прекрасно знаете, что сейчас в тренде у широких масс молодых людей. Матерный рэп? Рэп о наркотиках? Что ещё? Следует сказать откровенно: зачастую это вообще не те направления, которые в принципе стоило бы поддерживать, это не то, что можно назвать культурой», — делится мнением она.
Директор утверждает, частные продюсеры исходят исключительно из коммерческих соображений. Отдавать казахстанский шоу-бизнес им на откуп было бы ошибкой.
«(…) Это означало бы обречь нашу культуру на тотальную деградацию. Напротив, мы как ведомство, стоящее на страже культуры, должны противодействовать этому. Мы должны продвигать то, что несёт истинную духовность. И если бы мы этого не делали, если бы просто пустили всё на самотёк, то у нас никогда не появилось бы Димаша. То есть – он бы, конечно, был. Возможно, даже с успехом выступал бы в родном городе»- рассказывает Сеитова.
Фанаты певца не согласились с высказыванием чиновницы. По словам ценителей творчества Димаша, он прославился благодаря своему таланту, упорному труду и поддержке родителей.
«Министерство культуры выполнило свою прямую обязанность и теперь говорит о своей значимости — они сильно ошибаются», — пишут пользователи сети. Однако, среди них были и те, кто не забыл, что министерство оплатило его участие в международных конкурсах.
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Нам баранам ничего не известно.
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А настоящие бараны верьте министерству.