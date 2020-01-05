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Культура
Над мечетью Джамкаран в иранском городке Кум этим утром был поднят красный флаг
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danilov 05 Января 2020 в 09:04:39
Впервые в истории современного Ирана, над священной мечетью Джамкаран в иранском городке Кум этим утром был поднят красный флаг, символизирующий обязанность мести. Он не будет спущен, пока не случится месть за убийство Сулеймани.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 05.01.2020 в 10:18:11   # 737947
Что они сделают против США, если только насрут перед посольство. Так что убирайте от греха флаг
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  Hairless 05.01.2020 в 12:25:56   # 737952
Любую ответку Штаты могут использовать для объявления войны. Ирану в ней не победить, а вот политики и бизнес США на все 100% используют ее в своих корыстных целях.
Все как всегда - кому-то смерть, кровь и грязь войны, кому-то - миллиарды, ресурсы, власть.
"This is nothing personal, it's just business" (с)
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  КЕДЫ 05.01.2020 в 13:07:57   # 737955
Цитата: Hairless от 05.01.2020 06:25:56
Любую ответку Штаты могут использовать для объявления войны. Ирану в ней не победить, а вот политики и бизнес США на все 100% используют ее в своих корыстных целях.
Все как всегда - кому-то смерть, кровь и грязь войны, кому-то - миллиарды, ресурсы, власть.
"This is nothing personal, it's just business" (с)


Да точно. Тем более у Ирана с США уже была стычка - "Буря в пустыне", тогда вродебы иранские войска потерпели поражение крупное.
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  Пастафариан 05.01.2020 в 13:51:41   # 737958
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  Skype 05.01.2020 в 14:06:18   # 737960
Цитата: Даун от 05.01.2020 04:18:11
Что они сделают против США, если только насрут перед посольство. Так что убирайте от греха флаг


Ну ни у кого не срут, а тут на тебе. Тоже гражданская позиция, а многим только повод дай и начнется движняк флешмоб насрите у них под дверью.
они заебали весь мир

Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет. Майк Тайсон
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  старик 05.01.2020 в 19:40:36   # 737985
КЕДЫ "Буря в пустыне "-это Кувейт. Но америкосы в каком то году провели бездарнейшую операцию против Ирана, взявшего в заложники американских дипломатов. Подробностей не помню,но операция закончилась полным провалом американских коммандос.
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  Dragon 05.01.2020 в 19:46:49   # 737988
Пиздец!!! А самое главное этот пизнец в разделе Культура!!! Админ, что ты куришь?!
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