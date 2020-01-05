Над мечетью Джамкаран в иранском городке Кум этим утром был поднят красный флаг

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danilov 05 Января 2020 в 09:04:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все как всегда - кому-то смерть, кровь и грязь войны, кому-то - миллиарды, ресурсы, власть.
"This is nothing personal, it's just business" (с)
Цитата: Hairless от 05.01.2020 06:25:56
Любую ответку Штаты могут использовать для объявления войны. Ирану в ней не победить, а вот политики и бизнес США на все 100% используют ее в своих корыстных целях.
Все как всегда - кому-то смерть, кровь и грязь войны, кому-то - миллиарды, ресурсы, власть.
"This is nothing personal, it's just business" (с)
Любую ответку Штаты могут использовать для объявления войны. Ирану в ней не победить, а вот политики и бизнес США на все 100% используют ее в своих корыстных целях.
Все как всегда - кому-то смерть, кровь и грязь войны, кому-то - миллиарды, ресурсы, власть.
"This is nothing personal, it's just business" (с)
Да точно. Тем более у Ирана с США уже была стычка - "Буря в пустыне", тогда вродебы иранские войска потерпели поражение крупное.
Пастафариан 05.01.2020 в 13:51:41 # 737958
Цитата: Даун от 05.01.2020 04:18:11
Что они сделают против США, если только насрут перед посольство. Так что убирайте от греха флаг
Что они сделают против США, если только насрут перед посольство. Так что убирайте от греха флаг
Ну ни у кого не срут, а тут на тебе. Тоже гражданская позиция, а многим только повод дай и начнется движняк флешмоб насрите у них под дверью.
они заебали весь мир
Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет. Майк Тайсон