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Культура
Казахстан планирует потратить 3 миллиарда тенге на 175-летие великого Абая
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Гость 22 Января 2020 в 10:24:02
НУР-СУЛТАН, 16 янв — Sputnik. На празднование 175-летнего юбилея основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева из бюджета страны потратят три миллиарда тенге (7,8 миллиона долларов). Об этом на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявил вице-министр культуры и спорта Казахстана Нургиса Дауешов.

В рамках празднования юбилея в стране и во всем мире пройдут свыше 80 мероприятий, сообщил вице-министр. В их числе международные и республиканские общественно значимые, научные, просветительские мероприятия, конференции, симпозиумы и другое.

"Мы планируем проведение крупных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея поэта. Бюджет проведения этих мероприятий - три миллиарда тенге", - сообщил вице-министр культуры и спорта Казахстан.
Ранее вице-министр финансов Казахстана Берик Шолпанкулов заявлял, что на развитие культуры и спорта на 2020-2022 годы предусмотрено 304,7 миллиарда тенге (около 802 миллионов долларов). Из них на 2020 год – 120,1 миллиарда. 3,8 миллиарда из них потратят на празднование 175-летия Абая и 1150-летия Аль-Фараби.

Юбилей Абая: на что потратят миллиарды тенге
Знаковыми проектами 2020 года являются - перевод и издание на десять иностранных языков собраний сочинений Абая, производство трех документально-постановочных фильмов о жизни, творчестве, наследии и роли Абая.

В августе 2020 года в Семее (Восточно-Казахстанская область, родина Абая) состоится международная научно-практическая конференция "Абай мұрасы жəне əлемдік руханият" (Наследие Абая и мировая духовность) с участием известных отечественных и зарубежных ученых-абаеведов, представителей научной и творческой интеллигенции.

В рамках юбилея предусмотрены также музеефикация государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі", проведение научно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия связанных с именем поэта.

Предусмотрены экскурсионные туры для школьников со всех регионов республики по Абаевским местам - "Абай жеріне саяхат" (Путешествие на родину Абая). В вузах страны запланированы научные конференции и симпозиумы, Абаевские чтения, поэтические и литературные фестивали, вечера поэзии, семинары и конкурсы на лучшее знание творчества Абая и исполнение его произведений.

Создан научно-исследовательский институт "Академия Абая" при Евразийском университете имени Гумилева.

Кроме этого, каждый казахстанец сможет принять участие в общенациональном диктанте по произведениям Абая.

Под эгидой юбилея во всех организациях культуры и спорта состоятся литературные чтения, тематические мероприятия, спортивные состязания по национальным видам спорта, творческие вечера, фестивали, торжественные мероприятия в воинских частях с участием известных писателей, поэтов, ученых-абаеведов.

Поручение Токаева по празднованию юбилея Абая
В апреле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать масштабный план празднования юбилея Абая.

Официальная церемония открытия юбилея великого Абая пройдет 21 января 2020 года в театре "Астана Опера" в Нур-Султане.

https://ru.sputniknews.kz/culture/20200116/12555056/Kazakhstan-planiruet-potratit-3-milliarda-tenge-na-175-letie-velikogo-Abaya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 22.01.2020 в 13:22:27   # 739489
Проучившись всю жизнь в школе его имени всегда удивлялся зачем ее переименовали? Чем он не угодил новой власти и хозяевам
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  Yerla 22.01.2020 в 13:36:26   # 739496
три с лишним ярда говорите .. .. нармуль чо .. праздновать мы лубим ..
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  Saturn 22.01.2020 в 13:50:55   # 739497
Был бы жив Абай, как бы он отнесся к таким тратам?
Не он ли говорил остерегаться напрасных трат "бекер мал шашпак" в своем произведении
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  arhar 22.01.2020 в 14:48:37   # 739506
и че, он от этого воскреснет?
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