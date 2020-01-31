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Культура
Январская обложка The Week
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danilov 31 Января 2020 в 10:00:24

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( 127.69Кб)
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  arhar 31.01.2020 в 10:21:44   # 739998
говорят-царь ненастоящий...
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  Ара горный 31.01.2020 в 10:22:01   # 739999
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  bolatbol 31.01.2020 в 10:38:58   # 740001
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?
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  Ара горный 31.01.2020 в 10:57:02   # 740005
Цитата: bolatbol от 31.01.2020 04:38:58
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?


ПРАВИЛЬНО!-никто. У них денег то, у всех вместе взятых, втрое меньше чем у Путена. Букашки!
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  Hairless 31.01.2020 в 13:04:29   # 740022
Цитата: Ара горный от 31.01.2020 04:57:02
Цитата: bolatbol от 31.01.2020 04:38:58
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?


ПРАВИЛЬНО!-никто. У них денег то, у всех вместе взятых, втрое меньше чем у Путена. Букашки!

А сколько у него денег?
И где он их хранит?
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