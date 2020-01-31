Январская обложка The Week

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danilov 31 Января 2020 в 10:00:24
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 31.01.2020 в 10:22:01 # 739999
Ара горный 31.01.2020 в 10:57:02 # 740005
Цитата: bolatbol от 31.01.2020 04:38:58
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?
ПРАВИЛЬНО!-никто. У них денег то, у всех вместе взятых, втрое меньше чем у Путена. Букашки!
Цитата: Ара горный от 31.01.2020 04:57:02
ПРАВИЛЬНО!-никто. У них денег то, у всех вместе взятых, втрое меньше чем у Путена. Букашки!
Цитата: bolatbol от 31.01.2020 04:38:58
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?
Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?
ПРАВИЛЬНО!-никто. У них денег то, у всех вместе взятых, втрое меньше чем у Путена. Букашки!
А сколько у него денег?
И где он их хранит?