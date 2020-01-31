Январская обложка The Week

Цитата: bolatbol от

Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным? Кто такие королева Великобритании, короли Испании, Саудовской Аравии, принц Монако, президент США рядом с амператором всея Земли Путиным?

ПРАВИЛЬНО!-никто. У них денег то, у всех вместе взятых, втрое меньше чем у Путена. Букашки!