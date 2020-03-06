Казахстанцам предложили отказаться от рукопожатий

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 06 Марта 2020 в 08:58:30
Идею вспомнить о старинном приветствии озвучил президент Казахской академии питания и профессор КазНМУ имени Санжара Асфендиярова Торегельды Шарманов в эфире передачи "Сенат аксакалов" на телеканале "Хабар". Видеоролик стал вирусным после выхода программы в прошлое воскресенье. По мнению Шарманова, рукопожатие является небезопасным способом приветствия из-за риска распространения инфекций. Вместо этого он предложил казахстанцам кланяться друг другу.
"У казахов в старину был традиционный способ приветствия - "сәлем беру". Сейчас все кому не лень приходят и хватают тебя за руку. Это очень опасно. Может, этот человек вышел из туалета и здоровается. Если ты не отвечаешь тем же, ты считаешься некультурным, на тебя обижаются, думают, зазнался. Рукопожатие, мне кажется, от этого нам надо отказаться. Самый лучший и красивый способ - вот так наклониться слегка, держа руки перед собой", - говорит академик.
"Это спасает от гриппа, между прочим", - добавил собеседник ученого, писатель Олжас Сулейменов. А общественный деятель Мурат Ауэзов попросил уточнить, как в случае с "сәлем беру" должна соблюдаться субординация. Торегельды Шарманов отметил, что по традиции младшие кланяются старшим, а старшим на поклон отвечать не обязательно.
Угроза заражения коронавирусом серьезно повлияла на традиции во многих странах мира. К примеру, во Франции людям рекомендуют на время вспышки инфекции забыть о традиционном приветствии в виде соприкосновения щеками. Вместо этого предлагается посмотреть друг другу в глаза. От традиций, угрожающих заразиться инфекциями, отказываются также в Польше, Новой Зеландии, Румынии, Испании, Бразилии и в других странах мира. В Китае полицейские ездят по улицам и через рупоры просят людей отказаться от рукопожатий и вместо этого прибегнуть к традиционным поклонам или к даосскому жесту "кулак в руке".
А как вы приветствуете своих близких и знакомых?
https://mix.tn.kz/mixnews/salem-beru-kazahstantsam-predlojili-otkazatsya-rukopojatiy-393520/
Комментарии, по рейтингу, по дате