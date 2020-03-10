В Казахстане презентовали книгу о жизни заключенных в лагерях перевоспитания в Китае

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философ 10 Марта 2020 в 10:35:43
Как отметил автор издания, к написанию книги его натолкнула деятельность представителей незарегистрированной правозащитной организации «Атажұрт еріктілері», возглавляемой Серикжаном Билашом.
«Я проанализировал данные, которые поступили в «Атажұрт еріктілері», и ее заявления в международные объединения, проводил встречи с живыми свидетелями, побывавшими в синьцзянских лагерях. В книге содержатся их истории и взаимоотношения между официальным Казахстаном и Китайской Народной Республикой. В угоду инвестиционной привлекательности Казахстан жертвует репатриантами», — сказал Кусаинов.
Он также сообщил, что на написание и издание этой работы, в которой показаны многочисленные факты нарушения прав человека в Синьцзяне, ушло порядка 5 месяцев.
«Трудностей не возникло. Книгу не анонсировал, внезапно презентовал, ее проспонсировал «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталовой. Это небольшая книга, всего 40 страниц в чисто документальном жанре. В ней только факты. Я планирую и в дальнейшем изучать эту тему и искать средства, чтобы снять документальный либо художественный фильм по этой книге», — отметил автор.
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который находится на северо-западе Китая, в последние годы участились преследования людей по религиозному и этническому признаку. Власти Синьцзяня официально заявляют, что такие меры являются борьбой с терроризмом. Они коснулись уйгуров и этнических казахов и кыргызов, которых помещают в «лагеря перевоспитания».
В октябре минувшего года двое этнических казахов Мурагер Алимулы и Кастер Мусаканулы рассказали о побеге из Синьцзяна по причине преследований руководства Китая. В Республике Казахстан этих людей приговорили к одному году лишения свободы за нелегальное пересечение государственной границы.
https://ehonews.kz/v-kazahstane-prezentovali-knigu-o-zhizni-zaklyuchennyh-v-lageryah-perevospitaniya-v-kitae/
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