Свои три сотки

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danilov 11 Марта 2020 в 13:20:25
Многие видные политики страны, типа Джереми Корбина, хвастаются своими микроучастками и даже приносят в Парламент домашнее варенье.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 11.03.2020 09:43:43
У наших попробуй попросите.
У наших попробуй попросите.
А вы пробовали просить? Под хоз нужды дают, видимо за вас кто то взял уже давным давно!
Цитата: гримм от 11.03.2020 09:56:25Да пробовал. и в Шымкенте и в Астане и в Алматы и получал в ответ кукиш с маслом в хорошей обертке. А вы что получали? и что означает под хознужды? Ведь в законадательстве нет такого определения.
А вы пробовали просить? Под хоз нужды дают, видимо за вас кто то взял уже давным давно!
Цитата: Walter от 11.03.2020 09:43:43
У наших попробуй попросите.
У наших попробуй попросите.
А вы пробовали просить? Под хоз нужды дают, видимо за вас кто то взял уже давным давно!
Сдаётся мне, что это пздж!
Любому, по 3 сотки..
Дядя Степа 11.03.2020 в 20:04:36 # 742691
Многие видные политики страны, типа Джереми Корбина, хвастаются своими микроучастками и даже приносят в Парламент домашнее варенье.
Бишара. Они не видели "микроучастки" наших видных политиков в ихнем Лондоне.