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Культура
Свои три сотки
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danilov 11 Марта 2020 в 13:20:25
Любой резидент Лондона может подать заявку в "райсовет", собственно в local council, и ему выделят, в порядке общей очереди (но, говорят, обычно сложностей нет), надел земли в его же районе. Под крохотные наделы выделены большие пустыри. Поскольку британцы страшно огородная нация, то такие вот "три сотки" есть и в центре города, и в 10 минутах ходьбы от стадиона Emirates Stadium, например, и в пятнадцати минутах ходьбы от городских вокзалов.


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Многие видные политики страны, типа Джереми Корбина, хвастаются своими микроучастками и даже приносят в Парламент домашнее варенье.
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  Walter 11.03.2020 в 15:43:43   # 742663
У наших попробуй попросите.
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  гримм 11.03.2020 в 15:56:25   # 742665
Цитата: Walter от 11.03.2020 09:43:43
У наших попробуй попросите.

А вы пробовали просить? Под хоз нужды дают, видимо за вас кто то взял уже давным давно!
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  Walter 11.03.2020 в 16:01:16   # 742667
Цитата: гримм от 11.03.2020 09:56:25
Цитата: Walter от 11.03.2020 09:43:43
У наших попробуй попросите.

А вы пробовали просить? Под хоз нужды дают, видимо за вас кто то взял уже давным давно!
Да пробовал. и в Шымкенте и в Астане и в Алматы и получал в ответ кукиш с маслом в хорошей обертке. А вы что получали? и что означает под хознужды? Ведь в законадательстве нет такого определения.
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  андремас 11.03.2020 в 17:28:30   # 742675
Можно подумать у них там земли бесхозной как у нас. Степь да степь кругом.
Сдаётся мне, что это пздж!
Любому, по 3 сотки..
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  Дядя Степа 11.03.2020 в 20:04:36   # 742691
Чё-то не похоже на центр города!? Разве что если у них населенные пункты из сотен человек называется городом!?
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  Manitu 11.03.2020 в 22:37:44   # 742706
Quote:
Многие видные политики страны, типа Джереми Корбина, хвастаются своими микроучастками и даже приносят в Парламент домашнее варенье.


Бишара. Они не видели "микроучастки" наших видных политиков в ихнем Лондоне.
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  КЕДЫ 11.03.2020 в 23:00:51   # 742711
биshаRа
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