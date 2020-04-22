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Культура
22 апреля - День рождения Ленина!
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Гость 22 Апреля 2020 в 14:33:58


Quote:
Все, не только земля, но и человеческий труд, и человеческая личность, и совесть, и любовь, и наука, — все неизбежно становится продажным, пока держится власть капитала.

В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной.

Без насилий по отношению к насильникам нельзя избавить народ от насильников

Если предложить хорошую цену, капиталисты продадут и саму веревку, на которой их же и повесят.

Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим.

Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией вообще, или чистой демократией демократическую республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами.

, - Ленин
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pooman 22.04.2020 в 15:47:30   # 747153
Вот он Гений своего времени! И какая бы пидорастическая капиталистическая швонька бы не воняла этот человек для народа сделал очень и очень много!!!
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  bIP6bIC 22.04.2020 в 15:54:54   # 747155
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  Pole13 22.04.2020 в 15:55:52   # 747156
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  bolatbol 22.04.2020 в 16:54:38   # 747159
... 15 век скотоводы, 16 век скотоводы, 17 век скотоводы, 18 век скотоводы, 19 век скотоводы, 20 век колхозники, рабочие, учителя, инженеры, врачи, ученые, 21 век безработные, богатые, малооплачиваемые, необразованные, 22 век скотоводы, 23 век скотоводы...
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