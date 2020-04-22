22 апреля - День рождения Ленина!

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Гость 22 Апреля 2020 в 14:33:58
Quote:
Все, не только земля, но и человеческий труд, и человеческая личность, и совесть, и любовь, и наука, — все неизбежно становится продажным, пока держится власть капитала.
В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной.
Без насилий по отношению к насильникам нельзя избавить народ от насильников
Если предложить хорошую цену, капиталисты продадут и саму веревку, на которой их же и повесят.
Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим.
Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией вообще, или чистой демократией демократическую республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами.
, - Ленин
В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть «свободы» реальной и действительной.
Без насилий по отношению к насильникам нельзя избавить народ от насильников
Если предложить хорошую цену, капиталисты продадут и саму веревку, на которой их же и повесят.
Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим.
Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией вообще, или чистой демократией демократическую республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами.
, - Ленин
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