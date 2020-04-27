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Культура
Как мы купались в казахских Мальдивах
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danilov 27 Апреля 2020 в 10:57:13
Россиянин Дмитрий Трусов оказался в марте на юге Казахстана. Он работает удаленно, путешествует, ведет канал в Сети. Как оказалось, молодой человек застал как раз то время, когда города стали закрывать на карантин, но до этого он успел побывать в каньоне Аксу. Блогер поделился своими впечатлениями от места, которое он назвал "казахстанскими Мальдивами".



https://zen.yandex.ru/media/id/5b4b21859084f600b18e375d/kak-my-kupalis-v-kazahskih-maldivah-5e9f576f1ea568533df0f28c
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 27.04.2020 в 11:03:28   # 747965
на мальдивах таких скал нету

там сплошные острова ( проверено лично) и белый классный песок и рыбки классные при сноркелинги КРАСОТА ,
а если он имел в виду ЦВЕТ ВОДЫ ( кстати она на мальдивах такая теплая , все таки Индийский Океан, к примеру в Анлантики на испанских курортах вода намного холоднее) то цвет воды похожий чистый без всяких водорослей
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  Snake666 27.04.2020 в 12:13:24   # 747971
Цитата: едридмадрид от 27.04.2020 05:03:28
на мальдивах таких скал нету

там сплошные острова ( проверено лично) и белый классный песок и рыбки классные при сноркелинги КРАСОТА ,
а если он имел в виду ЦВЕТ ВОДЫ ( кстати она на мальдивах такая теплая , все таки Индийский Океан, к примеру в Анлантики на испанских курортах вода намного холоднее) то цвет воды похожий чистый без всяких водорослей


Да, тут больше на Сейшелы,Италию,Грецию или Индонезию со всякими Тайландами смахивает. На Мальдивы - никак.
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