Как мы купались в казахских Мальдивах

на мальдивах таких скал нетутам сплошные острова ( проверено лично) и белый классный песок и рыбки классные при сноркелинги КРАСОТА ,а если он имел в виду ЦВЕТ ВОДЫ ( кстати она на мальдивах такая теплая , все таки Индийский Океан, к примеру в Анлантики на испанских курортах вода намного холоднее) то цвет воды похожий чистый без всяких водорослей