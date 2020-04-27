Как мы купались в казахских Мальдивах

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danilov 27 Апреля 2020 в 10:57:13
https://zen.yandex.ru/media/id/5b4b21859084f600b18e375d/kak-my-kupalis-v-kazahskih-maldivah-5e9f576f1ea568533df0f28c
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 27.04.2020 в 11:03:28 # 747965
там сплошные острова ( проверено лично) и белый классный песок и рыбки классные при сноркелинги КРАСОТА ,
а если он имел в виду ЦВЕТ ВОДЫ ( кстати она на мальдивах такая теплая , все таки Индийский Океан, к примеру в Анлантики на испанских курортах вода намного холоднее) то цвет воды похожий чистый без всяких водорослей
Цитата: едридмадрид от 27.04.2020 05:03:28
на мальдивах таких скал нету
там сплошные острова ( проверено лично) и белый классный песок и рыбки классные при сноркелинги КРАСОТА ,
а если он имел в виду ЦВЕТ ВОДЫ ( кстати она на мальдивах такая теплая , все таки Индийский Океан, к примеру в Анлантики на испанских курортах вода намного холоднее) то цвет воды похожий чистый без всяких водорослей
на мальдивах таких скал нету
там сплошные острова ( проверено лично) и белый классный песок и рыбки классные при сноркелинги КРАСОТА ,
а если он имел в виду ЦВЕТ ВОДЫ ( кстати она на мальдивах такая теплая , все таки Индийский Океан, к примеру в Анлантики на испанских курортах вода намного холоднее) то цвет воды похожий чистый без всяких водорослей
Да, тут больше на Сейшелы,Италию,Грецию или Индонезию со всякими Тайландами смахивает. На Мальдивы - никак.