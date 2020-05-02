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Культура
Металлика в карантине
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danilov 02 Мая 2020 в 21:15:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 02.05.2020 в 21:56:23   # 748679
забанен до 20.05.2020 00:23:39
ватники а где Rolling Stones ?

эти парни во главе с Миком НОВУЮ ПЕСНЮ за последние вроде 10 лет выпустили ( сидя дома на карантине )

" Жизнь в городе призраков " "Living in a Ghost Town"
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  Zoggyla 02.05.2020 в 21:59:47   # 748680
Вампирского вам.
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  Ал 02.05.2020 в 22:00:43   # 748681
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  едридмадрид 02.05.2020 в 22:00:48   # 748682
забанен до 20.05.2020 00:23:39
и вот ещё выложите

я про 8 часовой телемарафон говорил, где все западные звезды пели в потдержку врачей, вот тут они кРАСАВЦЫ как говорится без всяких проб, как есть

The Rolling Stones perform "You Can't Always Get What You Want" | | One World: Together At Home

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  Ал 02.05.2020 в 22:10:05   # 748685
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  Zoggyla 02.05.2020 в 22:17:19   # 748686
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  satelinks 02.05.2020 в 22:25:49   # 748688
Цитата: едридмадрид от 02.05.2020 15:56:23
ватники а где Rolling Stones ?

эти парни во главе с Миком НОВУЮ ПЕСНЮ за последние вроде 10 лет выпустили ( сидя дома на карантине )

" Жизнь в городе призраков " "Living in a Ghost Town"


Уважаемый, Вы к каждой теме приплетаете политику, пожалуйста остыньте.
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