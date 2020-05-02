Металлика в карантине

Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 02.05.2020 в 21:56:23 # 748679забанен до 20.05.2020 00:23:39
эти парни во главе с Миком НОВУЮ ПЕСНЮ за последние вроде 10 лет выпустили ( сидя дома на карантине )
" Жизнь в городе призраков " "Living in a Ghost Town"
Вампирского вам.
едридмадрид 02.05.2020 в 22:00:48 # 748682забанен до 20.05.2020 00:23:39
я про 8 часовой телемарафон говорил, где все западные звезды пели в потдержку врачей, вот тут они кРАСАВЦЫ как говорится без всяких проб, как есть
The Rolling Stones perform "You Can't Always Get What You Want" | | One World: Together At Home
Цитата: Ал от 02.05.2020 16:10:05
Цитата: едридмадрид от 02.05.2020 15:56:23
ватники а где Rolling Stones ?
эти парни во главе с Миком НОВУЮ ПЕСНЮ за последние вроде 10 лет выпустили ( сидя дома на карантине )
" Жизнь в городе призраков " "Living in a Ghost Town"
ватники а где Rolling Stones ?
эти парни во главе с Миком НОВУЮ ПЕСНЮ за последние вроде 10 лет выпустили ( сидя дома на карантине )
" Жизнь в городе призраков " "Living in a Ghost Town"
Уважаемый, Вы к каждой теме приплетаете политику, пожалуйста остыньте.