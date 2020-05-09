На параде в Минске

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danilov 10 Мая 2020 в 00:38:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 10.05.2020 в 01:34:35 # 749307
Пусть у вас у всех будет Парад Победы всегда в душе!
Цитата: Софруджу от 09.05.2020 19:19:51
Браво Батьке и белорусскому народу. Уважение! Правильно народ пишет. 7 ноября 41 года немцев не побоялись, а теперь какой-то раздутой мифической заразы испугались. И ходит Путин в одиночестве с гвоздичками
Браво Батьке и белорусскому народу. Уважение! Правильно народ пишет. 7 ноября 41 года немцев не побоялись, а теперь какой-то раздутой мифической заразы испугались. И ходит Путин в одиночестве с гвоздичками
Эта болезнь страшнее гитлера, ее не видно и оружия против нету.
Лучше провести парад чуть-позже с живыми и здоровыми родными.
П. С. Придёт время и заразу победим!