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Культура
На параде в Минске
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danilov 10 Мая 2020 в 00:38:32
Лукашенко о параде в этом году: "В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого Священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили бы также!"

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 10.05.2020 в 01:19:51   # 749305
Браво Батьке и белорусскому народу. Уважение! Правильно народ пишет. 7 ноября 41 года немцев не побоялись, а теперь какой-то раздутой мифической заразы испугались. И ходит Путин в одиночестве с гвоздичками
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  strannikpv 10.05.2020 в 01:34:35   # 749307
Лукошенко красавчик!
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  KS 10.05.2020 в 01:52:09   # 749310
С Днём Победы!
Пусть у вас у всех будет Парад Победы всегда в душе!
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  KS 10.05.2020 в 01:55:16   # 749311
Цитата: Софруджу от 09.05.2020 19:19:51
Браво Батьке и белорусскому народу. Уважение! Правильно народ пишет. 7 ноября 41 года немцев не побоялись, а теперь какой-то раздутой мифической заразы испугались. И ходит Путин в одиночестве с гвоздичками

Эта болезнь страшнее гитлера, ее не видно и оружия против нету.
Лучше провести парад чуть-позже с живыми и здоровыми родными.

П. С. Придёт время и заразу победим!
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