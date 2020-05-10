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Культура
В Туркменистане провели первый в истории страны парад в День Победы
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Гость 11 Мая 2020 в 13:26:32


В столице Туркменистана 9 мая провели военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают "Хроники Туркменистана".

Утром президент Гурбангулы Бердымухамедов, члены правительства, ветераны и дипломаты возложили венки к Вечному огню.

После этого прошла встреча главы Туркменистана с прибывшим с визитом в Ашхабад заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым.

Фомин передал Бердымухамедову боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта, под которым воевал дед президента - Бердымухамед Аннаев.

Вечером у мемориального комплекса "Народная память" прошел военный парад с показом техники времен ВОВ.

"Туркменистан внес в достижение победы достойный вклад, отправив тысячи своих доблестных сыновей и дочерей на кровопролитную битву за свободу Родины, а также производя необходимую для фронта продукцию", - заявил Бердымухамедов.

Он напомнил, что более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Издание отмечает, что это был первый в истории Туркменистана военный парад в честь Дня Победы. Ранее парады проводили только в День независимости. При этом с 2018 года 9 мая в стране не является выходным днем.

По словам российского дипломата Евгения Белоглазова, Туркменистан внес огромный вклад в достижение Победы, мобилизовав колоссальные людские и материальные ресурсы.

"Есть такие факты, которые просто поражают воображение. Туркменские женщины за годы войны сдали в фонд обороны почти 7,5 тонны золотых и серебряных украшений, что составило почти 80 процентов от всех собранных драгоценных металлов по всей стране за всю войну. При населении Туркменистана к началу войны в 1 миллион 250 тысяч человек, когда в Союзе проживало 170 миллионов. Это невероятный факт, он дорогого стоит", - рассказал он РИА Новости.

По данным туркменских властей, в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Отсутствие в этой связи самоизоляции позволяет без ограничений проводить праздничные мероприятия.

tengrinews.kz
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