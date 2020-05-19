Тех, кто помнит - с Днем пионерии!

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Hairless 19 Мая 2020 в 11:05:31
P.S. Холодно, блин... Все как положено...
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 19.05.2020 в 11:10:47 # 750321
С теплом вспоминаю.
Ара горный 19.05.2020 в 13:42:31 # 750358
На 2:33, я эту девочку кажется знаю.
Ара горный 19.05.2020 в 14:35:25 # 750362
Цитата: Zoggyla от 19.05.2020 07:48:15
Ара, ты тогда еще не родился или в садик тебя водили.
Ара, ты тогда еще не родился или в садик тебя водили.
Ну да, в тот год я пешком под стол ходил. Но тем не менее эту девочку я знаю, хотя это не девочка теперь, а дама постбальзаковскового возраста. Да и многие Чимкентцы ее знают, ее Жанара зовут. Медийная личность областного масштаба. А ты, Zoggyla, в местные темы не лезь. А то вон Ал, слышал звон, да в говно вступил. Решил здесь краеведом подвизаться.
Ара горный 19.05.2020 в 14:39:33 # 750363
Собственно вот, журналистка Отырар ТВ. По крайней мере была. Где сейчас, и чем занята, я не знаю. Может местные юзеры подскажут. Кеды, ни слова!
Ара горный 19.05.2020 в 14:44:23 # 750364
Цитата: Ара горный от 19.05.2020 08:35:25Да мне насрать с какого ты района и видео твое я не смотрел. Просто твое определение организации удивило. Ты ж членом не был.
Ну да, в тот год я пешком под стол ходил. Но тем не менее эту девочку я знаю, хотя это не девочка теперь, а дама постбальзаковскового возраста. Да и многие Чимкентцы ее знают, ее Жанара зовут. Медийная личность областного масштаба. А ты, Zoggyla, в местные темы не лезь. А то вон Ал, слышал звон, да в говно вступил. Решил здесь краеведом подвизаться.
Цитата: Zoggyla от 19.05.2020 07:48:15
Ара, ты тогда еще не родился или в садик тебя водили.
Ара, ты тогда еще не родился или в садик тебя водили.
Ну да, в тот год я пешком под стол ходил. Но тем не менее эту девочку я знаю, хотя это не девочка теперь, а дама постбальзаковскового возраста. Да и многие Чимкентцы ее знают, ее Жанара зовут. Медийная личность областного масштаба. А ты, Zoggyla, в местные темы не лезь. А то вон Ал, слышал звон, да в говно вступил. Решил здесь краеведом подвизаться.
Цитата: Ара горный от 19.05.2020 07:42:31
Агитационно-пропагандистская организация. Толку ноль, шелуха линеечно-слётская проводимая ради галочки. Особенно воротило от пионэров на трибунах съездов взрослых дядь и теть.
На 2:33, я эту девочку кажется знаю.
Агитационно-пропагандистская организация. Толку ноль, шелуха линеечно-слётская проводимая ради галочки. Особенно воротило от пионэров на трибунах съездов взрослых дядь и теть.
На 2:33, я эту девочку кажется знаю.
Было что-то и приятное. Я был тимуровцем и с одноклассниками помогал по огороду инвалиду-фронтовику, он был расстроган, бабка поила нас компотом и спешила выпроводить, пока что-то не сломали. Потом с уроков отпускали в кинотеатр на сборы, наша дружина боролась за честь носить имя Клары Михеенко, после выступления вожатой кино.
А эта косоглазая, но миловидная девочка в начале 90-ых сидела на канале "Караван", позже "Отырар" и каждый день в 14-00 предлагала посмотреть хороший видеофильм.
Ара горный 19.05.2020 в 16:41:51 # 750378
Да мне насрать с какого ты района и видео твое я не смотрел. Просто твое определение организации удивило. Ты ж членом не был.
Да, членом не был, и не буду. Член это ты, и мне насрать в какие дыры тебя суют.
Цитата: Ара горный от 19.05.2020 10:41:51Странная реакция на комент, но мне понравилась. Так ви таки позиционируете себя женщиной? Неожиданно.Телефон не дам.
Quote:
Да, членом не был, и не буду. Член это ты, и мне насрать в какие дыры тебя суют.
Quote:
Да мне насрать с какого ты района и видео твое я не смотрел. Просто твое определение организации удивило. Ты ж членом не был.
Да, членом не был, и не буду. Член это ты, и мне насрать в какие дыры тебя суют.
Ара горный 19.05.2020 в 16:59:37 # 750380
Сейчас твой камент по определению. Ибо как Ал ты упертый. А может ты и есть бот аловский.
не в те кнопки тыкаешь
не ожидал такой тупости. Я за тебя переживаю, мысли че-то у тебя путаться стали. Не пиши мне больше, ладно ?
Ара горный 19.05.2020 в 17:17:43 # 750382
Ибо как Ал ты упертый. А может ты и есть бот аловский.
Если это так, то у радывы есть некий талант перевоплощения, но строго в рамках одного лагеря.
Ща на реакцью радывы глянем
Цитата: Ара горный от 19.05.2020 08:39:33
Собственно вот, журналистка Отырар ТВ. По крайней мере была. Где сейчас, и чем занята, я не знаю. Может местные юзеры подскажут. Кеды, ни слова!
Собственно вот, журналистка Отырар ТВ. По крайней мере была. Где сейчас, и чем занята, я не знаю. Может местные юзеры подскажут. Кеды, ни слова!
Ща радыва надыбает и выложит всю инфу на неё
В советское время школьники последних класов были по уровню знания как кандидаты наук, а поступали в университет уже в статусе докторов и академиков. На первом же курсе сдавали госы и начинали писать диссертации, чтобы ко второму курсу защититься и побыстрее пойти на завод работать. На благо Родины! Вот такие раньше дети умные были!
Пенопласт делали из молочной пены. Можно было им детей кормить.
Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
Человек жил в среднем 150–190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него жигулевского — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
О как..
Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
Срок беременности составлял 4.5 месяца. Дети рождались по 12–15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Вода в Волге была сладкая как патока. А Енисей состоял из тёмного пива.
Зимою было минус триста, а все румяные ходили. А всё потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конём мат ставили с первого хода!
После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублёв платили, а копейка стоила 200!
При советской власти рабочий член в сугроб сувал, вокруг на семь метров до земли снег вытаивал.
Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по-дороге в космос забегут.
Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку. И еще домой отлить хватало.
При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
Такой вота Союз потеряли..
Кхм-кхм-кхм..
Ара горный 19.05.2020 в 23:38:30 # 750412
Даже у малолетних хулиганов в милиции была своя комната.
Материально жили прекрасно. Чтобы получить месячную зарплату инженера, достаточно было продать всего одни джинсы.
Медицина была самой лучшей в мире. Подорожник можно было найти у каждой аптеки.
Людям даже в голову не приходило ехать лечиться за рубеж!
О социальных лифтах. Кинозвезда Орлова Любовь почтальоном сколько лет проработала, и ничего! Попробуй сейчас Киркорова на овощебазу отправить!
У людей не было никаких проблем с парковкой.
В советских машинах было так безопасно ездить, что можно было не пристёгиваться. А в такси было так безопасно, что даже и ремней-то не было.
Детям не нужны были светоотражающие элементы на одежде, хватало октябрятской звёздочки или пионерского галстука!
Молодёжь была целомудренная и только держалась за руки. При этом рождаемость постоянно росла. А просто руки в СССР откуда надо росли!
Ара горный 19.05.2020 в 23:42:15 # 750413
Пролетарии всех стран постоянно и великолепно соединялись!
Плюс для нуждающихся в кинотеатрах были удлинённые сеансы.
Питьевую воду из-под крана за деньги не продавали!
Космонавты всё время улыбались, несмотря на то, что были абсолютно здоровыми людьми.
К стаканам в автоматах с газированной водой годами не прилипала никакая зараза.
Вся пища была настолько здоровой и вкусной, что о ней слагали книги!
Что ни говори, а советский гудрон был самым вкусным!
А пломбир какой был! Самый холодный в мире! Съешь стаканчик такого пломбира – и можно сразу идти к стоматологу и десять молочных зубов рвать без всякой заморозки! Сейчас таких температур достигать не умеют.
А какое пиво было! Одно лучше второго!
В театрах спектакли не прерывались звонками телефонов, потому что все были культурные и не таскали проводные телефоны с собой в театр.
Курить можно было везде, кроме как за гаражами! Но уж если кого ловили курящим за гаражами, пороли и ставили в угол!
Гуляли сами сколько хотели. Домой приходили только попить. Пару раз за детство. Возвращались возмужавшие, отслужившие, пожившие. Козявки засохшие. Дорожки от слёз на пыльных щеках, но улыбаются!..
Одних только вариантов игры в гестапо у детей было не меньше десятка.
Люди были отчаянно смелые, ничего не боялись! Анонимки подписывали! И уж конечно были грамотнее, поэтому доносы писали почти без ошибок.
Каждый советский человек знал, когда в Петропавловске-Камчатском была полночь!
И по вопросу Крыма, кстати, было полное единодушие!
Михалков был ещё нормальный. Бузовой вообще не было.
У всех были не виртуальные френды, а настоящие товарищи. И какие были товарищи – Зайков, Слюньков, Воротников, Капитонов и другие официальные лица!
Аплодисменты были долгими и продолжительными.
Плюс для нуждающихся в кинотеатрах были удлинённые сеансы.
Питьевую воду из-под крана за деньги не продавали!
Космонавты всё время улыбались, несмотря на то, что были абсолютно здоровыми людьми.
К стаканам в автоматах с газированной водой годами не прилипала никакая зараза.
Вся пища была настолько здоровой и вкусной, что о ней слагали книги!
Что ни говори, а советский гудрон был самым вкусным!
А пломбир какой был! Самый холодный в мире! Съешь стаканчик такого пломбира – и можно сразу идти к стоматологу и десять молочных зубов рвать без всякой заморозки! Сейчас таких температур достигать не умеют.
А какое пиво было! Одно лучше второго!
В театрах спектакли не прерывались звонками телефонов, потому что все были культурные и не таскали проводные телефоны с собой в театр.
Курить можно было везде, кроме как за гаражами! Но уж если кого ловили курящим за гаражами, пороли и ставили в угол!
Гуляли сами сколько хотели. Домой приходили только попить. Пару раз за детство. Возвращались возмужавшие, отслужившие, пожившие. Козявки засохшие. Дорожки от слёз на пыльных щеках, но улыбаются!..
Одних только вариантов игры в гестапо у детей было не меньше десятка.
Люди были отчаянно смелые, ничего не боялись! Анонимки подписывали! И уж конечно были грамотнее, поэтому доносы писали почти без ошибок.
Каждый советский человек знал, когда в Петропавловске-Камчатском была полночь!
И по вопросу Крыма, кстати, было полное единодушие!
Михалков был ещё нормальный. Бузовой вообще не было.
У всех были не виртуальные френды, а настоящие товарищи. И какие были товарищи – Зайков, Слюньков, Воротников, Капитонов и другие официальные лица!
Аплодисменты были долгими и продолжительными.
Ара горный 19.05.2020 в 23:47:13 # 750415
Она должна была охранять подъезд и спрашивать: «Вы к кому?» у всех, кто входил, и «Вы от кого?» у всех, кто выходил.
Вожатый, который поставил девочку на пост, через шестьдесят лет умер, а смену постовой так и не прислал.
Альбина Редискина и сейчас на своём посту, в своём поношенном пионерском галстуке, со смешным деревянным ружьём!
Ара горный 19.05.2020 в 23:42:15 #750413
Ща у