Тех, кто помнит - с Днем пионерии!

Пролетарии всех стран постоянно и великолепно соединялись!



Плюс для нуждающихся в кинотеатрах были удлинённые сеансы.



Питьевую воду из-под крана за деньги не продавали!



Космонавты всё время улыбались, несмотря на то, что были абсолютно здоровыми людьми.



К стаканам в автоматах с газированной водой годами не прилипала никакая зараза.



Вся пища была настолько здоровой и вкусной, что о ней слагали книги!



Что ни говори, а советский гудрон был самым вкусным!



А пломбир какой был! Самый холодный в мире! Съешь стаканчик такого пломбира – и можно сразу идти к стоматологу и десять молочных зубов рвать без всякой заморозки! Сейчас таких температур достигать не умеют.



А какое пиво было! Одно лучше второго!



В театрах спектакли не прерывались звонками телефонов, потому что все были культурные и не таскали проводные телефоны с собой в театр.



Курить можно было везде, кроме как за гаражами! Но уж если кого ловили курящим за гаражами, пороли и ставили в угол!



Гуляли сами сколько хотели. Домой приходили только попить. Пару раз за детство. Возвращались возмужавшие, отслужившие, пожившие. Козявки засохшие. Дорожки от слёз на пыльных щеках, но улыбаются!..



Одних только вариантов игры в гестапо у детей было не меньше десятка.



Люди были отчаянно смелые, ничего не боялись! Анонимки подписывали! И уж конечно были грамотнее, поэтому доносы писали почти без ошибок.



Каждый советский человек знал, когда в Петропавловске-Камчатском была полночь!



И по вопросу Крыма, кстати, было полное единодушие!



Михалков был ещё нормальный. Бузовой вообще не было.



У всех были не виртуальные френды, а настоящие товарищи. И какие были товарищи – Зайков, Слюньков, Воротников, Капитонов и другие официальные лица!



Аплодисменты были долгими и продолжительными.