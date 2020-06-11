В Казахстане предложили объявить мораторий на тои

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danilov 11 Июня 2020 в 11:44:34
В статье, опубликованной на портале abai.kz сразу отмечается, что это трудное решение, но решению таки-лучше быть.
По мнению автора статьи, все города Казахстана ныне заполонены тойханами, где минимум по 5-10 часов в день работает молодежь за 1500-2000 тенге, если конечно, за это время они не разбивали посуду.
Я работаю в ВУЗе и рассказываю правду нашей жизни. Большинство студентов, начиная с обеденного времени и до 2-3 часов ночи, пропадают на работе. Общежития уже закрыты, зачастую попадали в комнату через окно. Трудно молодым. Эта проблема далеко не новая. Нерешенные проблемы казахского общества начинаются с синдрома тоя, где отставать в гонке никто не хочет. Культура самих тоев и поведения тамады уже другая тема. Уже не счесть, скольких молодых семей разрушили кредиты на тои, - отметил он.
Самые доходные виды бизнеса обычно вредны для человечества. Туда же относится и казахский той-бизнес. Не паразиты ли современные шоумены, которые вмиг отбирают у людей накопленные годами или кредитами деньги?
Поэтому я предлагаю попытаться очистить общество от подобных паразитов и ввести мораторий на тои на 5 лет. Это сразу даст возможность для развития других отраслей. По-сути, во много чего можно превратить тойханы. Разве неправда, что сами мы сейчас не в состоянии производить даже ни микрофоны что в руках у тамады, не говоря о нарядах невест и прочей праздничной мишуры. Все привозим из-за рубежа. С какой стати вообще нам проводить тои? - считает автор.
Серьезность проблемы такова, что сам Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости пересмотра формата тоев. Наш формат проведения тоев морально устарел. Сколько молодых не могут жениться из-за того, что нет денег на той? Сколько молодых счастливо живут вместе и без тоя?
Даже западные миллиардеры прекрасно проводят свои тои в окружении всего 15-20 человек. Да, они богатые, но намного проще наших.
Как ни крути, той – это психологический фактор. Многие против тоев. Считают, что можно жить в счастливом браке и без тоя. Однако перешагнуть родителей не могут. Той – это психологическая зависимость.
Пора от нее избавляться. Благо, карантин помог многим сэкономить деньги на той. Мировая пандемия заставляет пересмотреть взгляды на многие аспекты жизни. Я назову ее прекрасной возможностью для отказа от тоев. Пользуясь режимом карантина, мы могли бы принять закон, регулирующий правила проведения тоев. Например, по количеству гостей, по заработку и налогам для той-артистов, официантов и поваров. Это трудное решение, но принимать ее настало пора, - заключает автор статьи.
https://www.zakon.kz/5027031-v-kazahstane-predlozhili-obyavit.html
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