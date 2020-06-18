Ремикс на полном ходу. Казахский путеец приехал в американские чарты

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философ 18 Июня 2020 в 17:13:02
Когда 18-летний работник железнодорожного узла города Аксу (население — 70 тыс.) Иманбек Зайкенов решил сделать ремикс на трек SAINt JHN «Roses», его соотечественники Джа Халиб (Алма-Ата) и Скриптонит (Павлодар) давно пребывали в статусе больших звезд постсоветского пространства. В тот момент никто не мог предположить, что самым влиятельным и узнаваемым казахским музыкантом в мире станет похожий на большого робкого ребенка Иманбек. Он и музыкой-то начал заниматься всего за год до этого.
Оригинальная версия «Roses» была выпущена в 2016 году и славы не снискала, как и сам SAINt JHN, самым большим достижением которого была коллаборация с Бейонсе и Уизкидом «Brown Skin Girl» из саундтрека к новому «Королю Льву». «Roses» Иманбек нашел по чистой случайности, листая ленту VK. Он сделал ремикс, выложил его у себя на страничке и заработал целых десять лайков. К тому моменту как «Brown Skin Girl» еле протиснулась в верхнюю сотню Billboard, ремикс на «Roses» стал потихоньку набирать обороты в VK. Первый серьезный сигнал юному путейцу поступил, когда его «Roses» появился в паблике Emporio Armani с более чем миллионом подписчиков. Иманбек стал получать предложения о сотрудничестве от казахских и зарубежных рекорд-лейблов. По его словам, самое серьезное предложение поступило от Effective Records.
Effective Records — московская компания, которая занимается коммерческой танцевальной музыкой. У нее хорошо получается продвигать на Запад электронщиков из глубинки, в ее каталоге — Rompasso (Саратов), Going Deeper (Нижний Новгород), Swanky Tunes (Смоленск). Эти артисты — живое доказательство того, что в сегменте танцевальной электроники совершенно не важно, где ты базируешься, был бы достойный контент.
Подписывая контракт с Иманбеком, Effective Records шла на риск. Иманбек не смог добиться согласия на переработку от SAINt JHN — ремикс, по сути, был пиратским. Со стороны SAINt JHN переговоры вела компания Hitco Entertainment, о которой стоит сказать отдельно. Ее босс, трехкратный обладатель Grammy Эл-Эй Рид, в 2000-е рулил легендарным лейблом Def Jam, в 2011-м возглавил Epic Records (часть Sony Music) и стал членом жюри «X Factor», а в 2018-м был вынужден покинуть Sony Music после обвинений в домогательствах, которые предъявила его помощница. «Hitco и Effective — две независимые компании, которые ненавидят мейджоры,— говорит глава Effective Records Кирилл Лупинос,— и нам удалось договориться!» А там и сам SAINt JHN подписался на Иманбека в Instagram и послал сообщение: «Бро, ты красавчик!»
Осенью 2019 года официальный трек «Roses (Imanbek Remix)» на Spotify послушали 4 млн раз, аудиотрек на YouTube — 20 млн раз, и это было только начало. Ремикс покорял чарты одной европейской страны за другой и в конце концов добрался до третьего места в мировом Shazam. В декабре Иманбек уволился с железной дороги.
Теперь сын пожарного и сотрудницы компании по организации праздников мог зарабатывать только музыкой. С первых роялти он купил себе «Ладу Приору».
А в 2020 году популярность казахско-американского трека, выпущенного русским лейблом, получила новый толчок: песня «завирусилась» в TikTok. В апреле 2020 года Иманбек мог похвастаться 4,5 млрд прокруток в TikTok. В недавнем интервью изданию The Flow он заявил, что в какой-то момент его трек звучал там в каждом пятом ролике. Что касается YouTube, то два видео на «Roses (Imanbek Remix)» в сумме уже собрали 154 млн просмотров.
На сегодняшний день в чарте Billboard композиция занимает 7-е место. В официальном британском чарте «Roses (Imanbek Remix)» провел две недели на первом месте, сбросив оттуда «Blinding Lights» Weeknd. До сих пор достижения российского шоу-бизнеса на крупнейших рынках касались только музыки, выпущенной западными рекорд-компаниями (самый яркий пример — t.A.T.u.).
Это рекордный результат не только для российского лейбла, но и для всей музыкальной индустрии Восточной Европы.
«Секрет успеха этого ремикса в том, что Иманбек со свойственным ему вкусом соединил современное "библиотечное" звучание, то есть актуальный саунд, доступный любому пользователю интернета, с хорошей старой мелодией. Вы же понимаете, что трек, выпущенный четыре года назад, по нынешним меркам старый»,— комментирует ситуацию с «Roses» Кирилл Лупинос.
Иманбек готовит к выпуску сразу несколько коллабораций со звездами, гораздо более значимыми, чем SAINt JHN. В том же интервью The Flow он говорил, что сейчас уже может позволить себе купить дом в родном городе.
Уезжать из Аксу Иманбек пока не собирается. На гастроли вместо него ездит специально нанятый диджей в маске, а сам бывший железнодорожник еще только осваивает мастерство игры на вертушках.
После всего этого смешно, конечно, читать жалобы больших российских поп-артистов на то, что пандемия оставила их без гроша.
Но и это еще не все. Вдобавок к оригинальной версии «Roses» и ремиксу Иманбека SAINt JHN записал новую версию песни с участием популярнейшего рэпера Future. SAINt JHN уже собрался снимать на нее видео, но тут в США начались протесты, и музыкант решил направить весь бюджет клипа — $125 тыс.— на выкупы для демонстрантов, арестованных во время беспорядков, и на помощь пострадавшим предприятиям, принадлежащим темнокожим. С точки зрения SAINt JHN, происходящее на улицах сейчас важнее клипов. После успеха ремикса SAINt JHN может позволить себе такой жест. Да и внимания к песне он добавит не меньше.
Авторы:Борис Барабанов
https://www.kommersant.ru/doc/4380335