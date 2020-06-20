Минобороны опубликовало документы о первых днях Великой Отечественной войны

2я мировая началась в 39ом. Советский Союз подписал договор о не нападении. В глазах остального мира это выглядит как «союз».Там я так понимаю много секретов которые на сегодняшний день выставят нас (бывших советов) в очень плохом свете.Кстати мне так открыто много раз говорили «вы же с фашистами в союзе были пока они на вас не напали». Не приятно а ответить нечего