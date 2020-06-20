Минобороны опубликовало документы о первых днях Великой Отечественной войны

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danilov 20 Июня 2020 в 12:21:41
Обнародованы и записи раненых командиров батальонов. В первые дни войны они анализировали действия немецких войск и докладывали о проблемах, с которыми столкнулись советские солдаты:
«Слабые стороны немцев: пехота без танков воевать не умеет, атаки наших войск немцы не выдерживают. Немцы штыковой атаки не принимают — бегут. Офицеры пытаются остановить солдат, но это не удаётся, тогда начинают стрелять в своих», — тов. Васькин, сержант войск НКВД.
Советские войска испытывали недостаток поддержки с воздуха, проблемы со связью и техникой, о которых сразу докладывалось. При этом солдаты сражались самоотверженно. «При наступлении наши люди никогда не оглядываются назад. Только вперёд — такой призыв танкистов», — говорится в донесении.
подробно тут https://june22-1941.mil.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Большинство архивов начального периода ВОВ засекретили ещё на 40 лет.Вообще не понимаю зачем "секретить" эти документы?
Закрытые папки
Что скрывают архивы Великой Отечественной войны? Выяснял Леонид Максименков
Журнал "Огонёк" №14 от 13.04.2015
...
Что же закрыто по теме "Великая Отечественная"?
В Москве ответ мы, увы, не найдем: не хватит ни времени, ни нервов. Зато легко отыщем искомое за границей, скажем, в Университете Торонто (Канада). В его фундаментальной библиотеке в открытом доступе лежит полная опись московского сталинского фонда. Главное, что заклеенные в Москве страницы там почему-то ожили (этому каталогу присвоен шифр по классификации Библиотеки Конгресса США: DK268 S8 B55.1978).
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/2702876
Что скрывают архивы Великой Отечественной войны? Выяснял Леонид Максименков
Журнал "Огонёк" №14 от 13.04.2015
...
Что же закрыто по теме "Великая Отечественная"?
В Москве ответ мы, увы, не найдем: не хватит ни времени, ни нервов. Зато легко отыщем искомое за границей, скажем, в Университете Торонто (Канада). В его фундаментальной библиотеке в открытом доступе лежит полная опись московского сталинского фонда. Главное, что заклеенные в Москве страницы там почему-то ожили (этому каталогу присвоен шифр по классификации Библиотеки Конгресса США: DK268 S8 B55.1978).
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/2702876
Цитата: старик от 20.06.2020 16:08:11
Quote:
Quote:
Большинство архивов начального периода ВОВ засекретили ещё на 40 лет.Вообще не понимаю зачем "секретить" эти документы?
2я мировая началась в 39ом. Советский Союз подписал договор о не нападении. В глазах остального мира это выглядит как «союз».
Там я так понимаю много секретов которые на сегодняшний день выставят нас (бывших советов) в очень плохом свете.
Кстати мне так открыто много раз говорили «вы же с фашистами в союзе были пока они на вас не напали». Не приятно а ответить нечего
Цитата: KS от 20.06.2020 17:21:00До СССР несколько европейских стран подобные договоры с Гитлером заключили, так что при желании легко найти к чему апеллировать. Quote:
2я мировая началась в 39ом. Советский Союз подписал договор о не нападении. В глазах остального мира это выглядит как «союз».
Там я так понимаю много секретов которые на сегодняшний день выставят нас (бывших советов) в очень плохом свете.
Кстати мне так открыто много раз говорили «вы же с фашистами в союзе были пока они на вас не напали». Не приятно а ответить нечего
2я мировая началась в 39ом. Советский Союз подписал договор о не нападении. В глазах остального мира это выглядит как «союз».
Там я так понимаю много секретов которые на сегодняшний день выставят нас (бывших советов) в очень плохом свете.
Кстати мне так открыто много раз говорили «вы же с фашистами в союзе были пока они на вас не напали». Не приятно а ответить нечего
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакт_о_ненападенииНесколько примеров:
...
Англо-германская декларация (1938)
Франко-германская декларация (1938)
Договор о ненападении между Германией и Польшей (пакт Пилсудского-Гитлера)
Договор о ненападении между Германией и Данией
Договор о ненападении между Германией и Эстонией
Договор о ненападении между Германией и Латвией[3]
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
...
Англо-германская декларация (1938)
Франко-германская декларация (1938)
Договор о ненападении между Германией и Польшей (пакт Пилсудского-Гитлера)
Договор о ненападении между Германией и Данией
Договор о ненападении между Германией и Эстонией
Договор о ненападении между Германией и Латвией[3]
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_о_неприменении_силы_между_Германией_и_Польшей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_ненападении_между_Германией_и_Эстонией
https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_ненападении_между_Германией_и_Латвией
Но самое актуальное для отражения нападок из договоров - https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхенское_соглашение