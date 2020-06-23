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Культура
В Брюсселе открылся казахский культурный центр
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философ 23 Июня 2020 в 13:01:19
Брюссель, 19 июня 2020 года – В Брюсселе, при Посольстве Казахстана в Бельгии, открыл свои двери Казахский культурный центр «Тіл-Қазына».

В своем выступлении Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан подчеркнула, что через Казахский культурный центр Посольство намерено продвигать богатую, многогранную культуру и историю Казахстана.





При Центре планируется проводить уроки казахского языка и литературы, семинары по истории и культуре Казахстана и даже мастер-классы по казахскому ремеслу и казахской кухне. Кроме того, при Центре продолжит свою работу кружок казахских танцев, созданный два года назад силами Посольства. Преподавать детям казахский язык будет дипломированный педагог по специальности «Учитель казахского языка и казахской литературы - филолог» Меиргуль Сабаз – супруга одного из сотрудников Посольства.

После церемонии открытия малыши казахстанского Посольства исполнили казахский танец «Қамажай» и песню «Мен қазақтың ұлымын» под аплодисменты собравшихся.

«В дальнейшем мы хотим привлечь в наш Центр детей из казахской диаспоры в Бельгии, а также казахстанских детей, усыновленных бельгийскими семьями. Их интерес к Казахстану очень высок», - отметила Посол А.Куспан.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-brussels/press/news/details/v-bryussele-otkrylsya-kazahskiy-kulturnyy-centr?lang=ru

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