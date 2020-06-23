В Брюсселе открылся казахский культурный центр

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 23 Июня 2020 в 13:01:19
В своем выступлении Посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан подчеркнула, что через Казахский культурный центр Посольство намерено продвигать богатую, многогранную культуру и историю Казахстана.
При Центре планируется проводить уроки казахского языка и литературы, семинары по истории и культуре Казахстана и даже мастер-классы по казахскому ремеслу и казахской кухне. Кроме того, при Центре продолжит свою работу кружок казахских танцев, созданный два года назад силами Посольства. Преподавать детям казахский язык будет дипломированный педагог по специальности «Учитель казахского языка и казахской литературы - филолог» Меиргуль Сабаз – супруга одного из сотрудников Посольства.
После церемонии открытия малыши казахстанского Посольства исполнили казахский танец «Қамажай» и песню «Мен қазақтың ұлымын» под аплодисменты собравшихся.
«В дальнейшем мы хотим привлечь в наш Центр детей из казахской диаспоры в Бельгии, а также казахстанских детей, усыновленных бельгийскими семьями. Их интерес к Казахстану очень высок», - отметила Посол А.Куспан.
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-brussels/press/news/details/v-bryussele-otkrylsya-kazahskiy-kulturnyy-centr?lang=ru
https://www.facebook.com/KazakhstanMFA
Комментарии, по рейтингу, по дате