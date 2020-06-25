Фоторепортаж DailyMail о Параде в Москве

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danilov 25 Июня 2020 в 12:57:02
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8454289/Tanks-troops-parade-Red-Square-Putin-whips-patriotic-fervour-ahead-vote.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
МишкаНаСевер 25.06.2020 в 13:42:04 # 753900
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
почему, почему? ))) ...вот будет парад в Нур-Султане, там и сделаете как захотите...
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
Замечательный парад, и выступление Путина норм, вроде всегда парады в честь дня победы так и проходили, вы что, в последнее время в коме были!? Или пропаганда ненависти ко всему русскому тоже мимо вас не прошла?!
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07А потому что ни плешивый ни шойгу не то что в боевых действиях учасьие не принимали они даже в окопе ни разу не были. Тот в четверке с инокомыслящими боролся. Этот армию через полуторомесячные военные сборы видел. Вот побегали бы с подразделением марш броски пыль глотая и яцца в болотах полоская. Боевых офицеров надо ставить в мо боевых таких в рашке очень много.
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
Цитата: jumanjiqz от 25.06.2020 08:15:05а почему ты парад относишь только к русским? Считаешь только русские воевали ? Остальные прохлождались? Думай сначала что пишешь.
Замечательный парад, и выступление Путина норм, вроде всегда парады в честь дня победы так и проходили, вы что, в последнее время в коме были!? Или пропаганда ненависти ко всему русскому тоже мимо вас не прошла?!
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
Замечательный парад, и выступление Путина норм, вроде всегда парады в честь дня победы так и проходили, вы что, в последнее время в коме были!? Или пропаганда ненависти ко всему русскому тоже мимо вас не прошла?!
Цитата: Бухаев от 25.06.2020 08:11:06нахуй нам в Нур Султане никакой парад не нужен. Зарубите это себе на носу. Да и в какой стране именно ты живешь?
почему, почему? ))) ...вот будет парад в Нур-Султане, там и сделаете как захотите...
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
почему, почему? ))) ...вот будет парад в Нур-Султане, там и сделаете как захотите...
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ru&u=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-8454289%2FTanks-troops-parade-Red-Square-Putin-whips-patriotic-fervour-ahead-vote.html
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.