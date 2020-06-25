Фоторепортаж DailyMail о Параде в Москве

адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.