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Культура
Фоторепортаж DailyMail о Параде в Москве
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danilov 25 Июня 2020 в 12:57:02
Традиционно, английская DailyMail (или, если угодно, MailOnLine), опубликовала обширный фоторепортаж о Параде в Москве (83 фото).



https://www.dailymail.co.uk/news/article-8454289/Tanks-troops-parade-Red-Square-Putin-whips-patriotic-fervour-ahead-vote.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 25.06.2020 в 13:32:07   # 753899
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
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  МишкаНаСевер 25.06.2020 в 13:42:04   # 753900
Мне понравилось, как дистанцию между президентами организовали
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  Бухаев 25.06.2020 в 14:11:06   # 753904
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.

почему, почему? ))) ...вот будет парад в Нур-Султане, там и сделаете как захотите...
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  jumanjiqz 25.06.2020 в 14:15:05   # 753906
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07

Замечательный парад, и выступление Путина норм, вроде всегда парады в честь дня победы так и проходили, вы что, в последнее время в коме были!? Или пропаганда ненависти ко всему русскому тоже мимо вас не прошла?!
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  Walter 25.06.2020 в 14:39:26   # 753912
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
А потому что ни плешивый ни шойгу не то что в боевых действиях учасьие не принимали они даже в окопе ни разу не были. Тот в четверке с инокомыслящими боролся. Этот армию через полуторомесячные военные сборы видел. Вот побегали бы с подразделением марш броски пыль глотая и яцца в болотах полоская. Боевых офицеров надо ставить в мо боевых таких в рашке очень много.
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  Walter 25.06.2020 в 14:41:15   # 753913
Цитата: jumanjiqz от 25.06.2020 08:15:05
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07

Замечательный парад, и выступление Путина норм, вроде всегда парады в честь дня победы так и проходили, вы что, в последнее время в коме были!? Или пропаганда ненависти ко всему русскому тоже мимо вас не прошла?!
а почему ты парад относишь только к русским? Считаешь только русские воевали ? Остальные прохлождались? Думай сначала что пишешь.
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  Walter 25.06.2020 в 14:42:12   # 753914
Цитата: Бухаев от 25.06.2020 08:11:06
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.

почему, почему? ))) ...вот будет парад в Нур-Султане, там и сделаете как захотите...
нахуй нам в Нур Султане никакой парад не нужен. Зарубите это себе на носу. Да и в какой стране именно ты живешь?
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  Бухаев 25.06.2020 в 14:50:37   # 753915
нам нахуй ничего не нужно! а того чего у нас нет - у вас это всё хуёвое! ))))))
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  Aлекс 25.06.2020 в 15:05:21   # 753917
Цитата: bolatbol от 25.06.2020 07:32:07
адблок блокирует сайт дейлимейл. Но я видел парад. Не понравилась разноцветная форма, гей-парад какой-то.
Не понравилось, что Шойгу сказал солдатам:
- Поздравляю вас с 75-ой годовщиной победы в ВОВ!
Победой кого? Какое отношение имеют эти пацаны к победе? Почему первым несут знамя РФ, победила не РФ, а СССР. Почему Шойгу докладывает Путину "на парад построен московский гарнизон?" Там же представители армий стран-победительниц и республик СССР. Почему Путин с ветеранами и гостями сидят просто на скамейках на фоне декораций, а не на трибуне мавзолея основателя страны, победившей фашизм? К подножию мавзолея, на котором стоял Верховный главнокомандующий генералиссимус Сталин были брошены гитлеровские штандарты. Если ты правопреемник, то не надо прятать правду. Стой на мавзолее с надписью "Ленин", выкинь гвардейскую ленту, носи, не боясь, красную. Ты же Путин, а не лимитроф проебалт, украинец или грузин, прочие шавки, у которых рыльце в пушку и которые боятся за свои счета за границей. Ты всем можешь перекрыть кислород так, что взвоют и побегут на поклон. Помоги Калифорнии отсоединиться, выступи за права негров и индейцев, преврати США в банановые развивающиеся республики силами самих американцев и стань императором Земли. Есть все возможности, хватит очковать.
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