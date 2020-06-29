В Казахстане впервые нашли полный образец древней письменности

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Массажный валик, массажный роллер г.Шымкент 4500тг

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Бейсбольная бита г.Шымкент 3700тг

Канат для лазания г.Шымкент 20000тг

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