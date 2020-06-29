В Казахстане впервые нашли полный образец древней письменности

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Июня 2020 в 14:13:28
Находка представляет собой глиняный кирпич из трех фрагментов, на котором вырезаны семь строк из 218 знаков на древнем арамейском алфавите. Великую для палеолингвистов находку уже частично дешифровал профессор лингвистики Кембриджского университета Николас Симс-Уильямс, отметил доктор исторических наук Александр Подушкин.
«Из того, что уже было прочитано: Речь идет о создании города лидером армии Чач по имени СападАни. Который пришел сюда, чтобы создать город на землях людей садов, от слова «бак» — сад, и на землях людей шатров то есть, это номады. Перечисляются при этом лидеры- правители важнейших центров того периода Самарканда, Бухары, Керша, Нохшеба и Чача. Пишется, что здесь был убит один из лидеров, о том, что существовали сокровища какие-то, которые потом стали достоянием главного правителя. Сначала Николас перевел это имя как титул. А теперь после того как этот текст до него дошел, оказалось, что это его личное имя СападАни. Почти впервые за две тысячи лет мы имеем имя человека, который причастен к основанию города»,- поделился руководитель экспедиции центрального государственного музея республики Казахстан, профессор Александр Подушкин.
Археологи утверждают, что это открытие мирового масштаба, так впервые за 30 лет им удалось найти полноценный текст с началом и концом. Письменность сделана на древнеиранском диалекте, который ученые называют протосогдийским или кангюйским языком, так как город заложен во времена государства Кангюй в первые века н.э. Феноменальную по своей значимости находку ученые обнаружили в стеновой кладке небольшого помещения, похоже, что в более поздние века предки просто использовали таблички с текстом в качестве обычных кирпичей.
«Городище Культобе было основано в первых веках нашей эры. И эти кирпичи здесь видимо изготавливались для того, чтобы потом где-то по городам государства Кангюй вставлять их, допустим в превратные стены, в какие-то участки, чтобы человек, пришедший в город, мог прочитать что это за город, кому принадлежит, в связи с чем и какое событие произошло. С 1991 года мы на этой территории находим кирпичи с письменностью, только фрагменты. В этом году первая удача мы нашли, наконец, полный кирпич, который содержит в себе более 200 знаков — для палеолингвистов великая находка. Через какое-то время будет полный перевод этой таблицы»,- рассказал старший научный сотрудник отдела археологии областного краеведческого музея Андрей Донец.
Еще продолжается работа по поиску места изготовления глиняных письменных табличек, археологи уверенны, что их производили тут же в городе. Говорят, уже находили похожие необожженные кирпичи.
«Это однозначно открытие выше нашего государственно уровня, это мирового уровня. Истоки государственности и этногенеза современного казахстанского народа они связаны с мощной цивилизационной платформой в лице государства Кангюй, с его культурными городскими центрами, с его материально и духовной культурой, венцом которой является вот эта письменность. И нужно сказать, что письменность всегда была индикатором высочайшей цивилизации и самое главное атрибутом государственности. Так что вот этот фрагмент нам дает серьезные основания гордиться традициями предков наших, которые стояли у истоков казахского народа, популяризировать эти традиции. Все это прямо увязывается программой «Рухани жангыру» по пропаганде, популяризации и сохранению историко-культурного наследия»,-отмечает профессор Александр Подушкин.
Помимо уникальной таблички с текстом археологи в этом сезоне уже открыли два погребения с останками древних жителей Культобе и прекрасные сохранившиеся образцы керамики, украшений и посуды из бронзы и египетского фаянса.
https://liter.kz/vpervye-polnyj-obrazecz-drevnej-pismennosti-nashli-arheologi-v-turkestanskoj-oblasti/amp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 29.06.2020 в 19:46:55 # 754427
Писменность на арамейском еще дальше.
Зачем все это связывать с нашими реалиями?
Вот если бы там было написано про коррупция, тогда да, в доску наши предки