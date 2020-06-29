Диверсанты на ст. Арысь

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danilov 29 Июня 2020 в 14:25:24
Из директивы НКВД Узбекской ССР № 25633 о борьбе с агентами-диверсантами немецкой разведки'
23 сентября 1942 г.
Из Управления особых отделов НКВД СССР получены сведения о том, что немецкая разведка подготовила группу диверсантов в количестве 5 человек во главе с Кузьминых (о чем мы нас уже ориентировали) и наметила их переброску на самолетах в Среднюю Азию для проведения крупных диверсий. Эта группа диверсантов имеет задание взорвать нефтепровод «Эмба-нефть» и мост через р.Сырдарья, а также через мусульманское духовенство связаться с басмачами для организации отряда с целью совершения актов на железных дорогах.
Арестованный НКВД УзССР подросток Веригин показал, что еще в декабре прошлого года немецкая разведка вместе с ним перебросила в район ст. Арысь 24 подростка-диверсанта, снабженных детонаторами для производства поджогов и специальными ножницами для резки проводов телеграфно-телефонной сети.
Подростки прибыли в Среднюю Азию под видом эвакуированных и разъехались по станциям железных дорог. Ни один из них пока еше не выявлен и не задержан.
Из показаний других арестованных органами НКВД УзCCP агентов немецкой разведки устанавливается, что последняя придает серьезное значение организации диверсий на железнодорожном транспорте Средней Азии, в частности в Узбекистане.
В то же время приходится отмечать, что областные управления НКВД Узбекистана до сих пор сше не сделали из этого для себя практических выводов и считают, что железная дорога является обтк.'ктом обслуживания только дорожно-транспортных органов НКВД.
Каждое УНКВД проводящий через территорию обдаст участок железной дороги должно рассматривать как один из главных объектов своего агентурно-оперативного обслуживания.
Если дорожно-транспортные органы НКВД обязаны обслуживать персонал, непосредственно работающий на железной дороге и подведомственных ей промышленных предприятиях, то территориальные органы НКВД должны обслуживать население, проживающее в примыкающих к железной дороге пунктах, и всех появляющихся в них лип.
В целях своевременного выявления агентуры противника, направленной для диверсионной деятельности на железнодорожном транспорте, и пресечения ее преступной деятельности
предлагается:
1. Выявлять и активно разрабатывать лип, проявляющих интерес к железнодорожным сооружениям (мосты, объекты водоснабжения, туннели, станции, мастерские и депо, потижной состав, нефтесклады, телеграфно-телефонные линии), а также интересующихся пропускной способностью дороги и характером перевозимых грузов, если это не входит в круг их служебных интересов.
2. Оперативным работникам УНКВД через органы милиции задерживать и тщательно допрашивать бездокументных бездомных беспризорников' и нищих, а также других подозрительных лиц, появляющихся около объектов железной дороги; представляющих оперативный интерес лиц, если нет оснований к их аресту, брать на оперативный учет и в активную агентурную разработку.
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4. О всех проявлениях, подозрительных по диверсии и шпионажу на железной дороге, немедленно доносить в КРО НКВД УзССР специальными записками.
5. Всю работу по охране объектов железнодорожного транспорта контактировать с транспортными органами НКВД и милиции.
Об исполнении настоящей директивы представить в НКВД УзССР специальную докладную записку к 10 октября 1942 г.
Народный комиссар внутренних дел УзССР
комиссар госбезопасности Каверзнев
— в городе Арысь (Отрарский сельский округ).
ЦА ФСБ России
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 29.06.2020 в 14:54:28 # 754396
НКВД-шникам каждый первый был подозреваемый, лучше перебдеть и издать директиву, не то сам окажешься в рядах диверсантов.
Время и нравы были такие. Типа пять лет не срок, нечего шастать без пользы, в Воркуту его, пускай социализм строит.
Выявляли, задерживали и тщательно допрашивали с избытком. Это они могли.
KapitanNemo 29.06.2020 в 19:33:11 # 754422
Тройной прыжок пантеры.