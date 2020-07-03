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Собор Святой Софии в мечеть
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danilov 03 Июля 2020 в 10:27:26
Госсовет Турции за 17 минут решил вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, решение опубликуют через две недели — CNN Turk
Комментарии,
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по дате
Вошинг тонк
03.07.2020 в 10:33:36
# 754997
Ожидаемый поворот. Да иначе и быть не могло!
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Walter
03.07.2020 в 11:16:44
# 755005
Ну че давай . Вата шоу начинается! Кто первый. А первый уже был. Кто третий?
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строитель
03.07.2020 в 11:30:01
# 755010
НАС РАТЬ !!!
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Walter
03.07.2020 в 12:38:00
# 755017
Цитата:
строитель
от
03.07.2020 05:30:01
НАС РАТЬ !!!
а съездий НАСРИ
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WauTaH
03.07.2020 в 15:46:59
# 755045
Все религиозные объекты надо переделывать в школы, больницы, музеи и т.д. А то что одну богодельню в другую перекинули - ни жарко ни холодно, для человечества от этой перемены толку ноль
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