The New York Times о парне из Казахстана

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danilov 16 Июля 2020 в 15:15:20
https://www.nytimes.com/2020/07/15/arts/music/saint-jhn-roses-imanbek.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
alpha_portal 16.07.2020 в 16:57:38 # 756946
Цитата: Enzo от 16.07.2020 09:35:41Ну давай выложи что-нить из красавчика, заценим.
Иманбек красавчик
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
Иманбек красавчик
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
Спустя три года трек откопал железнодорожник из Казахстана, сделал на "Roses" танцевальный ремикс и выложил у себя в паблике. Его лайкнули 10 подписчиков.
Перемотка на полгода вперед: ремикс 18-летнего Иманбека Зейкенова рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Телеканалы Казахстана один за другим снимают сюжеты про новую звезду.
Перемотка еще на пару месяцев: ремикс "Roses" стал песней №1 в мировом рейтинге Shazam и попал в топ-25 американского чарта Billboard — редкость для наших музыкантов.
Цитата: Zoggyla от 16.07.2020 11:00:35
Цитата: Enzo от 16.07.2020 09:35:41Ну давай выложи что-нить из красавчика, заценим.
Иманбек красавчик
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
Иманбек красавчик
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
Цитата: Wolfkz от 16.07.2020 12:17:50
Песня "Roses" вышла в 2016 году. В чартах не светилась. Своего автора, перспективного бруклинского рэпера SAINt JHN, звездой не сделала.
Спустя три года трек откопал железнодорожник из Казахстана, сделал на "Roses" танцевальный ремикс и выложил у себя в паблике. Его лайкнули 10 подписчиков.
Перемотка на полгода вперед: ремикс 18-летнего Иманбека Зейкенова рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Телеканалы Казахстана один за другим снимают сюжеты про новую звезду.
Перемотка еще на пару месяцев: ремикс "Roses" стал песней №1 в мировом рейтинге Shazam и попал в топ-25 американского чарта Billboard — редкость для наших музыкантов.
Песня "Roses" вышла в 2016 году. В чартах не светилась. Своего автора, перспективного бруклинского рэпера SAINt JHN, звездой не сделала.
Спустя три года трек откопал железнодорожник из Казахстана, сделал на "Roses" танцевальный ремикс и выложил у себя в паблике. Его лайкнули 10 подписчиков.
Перемотка на полгода вперед: ремикс 18-летнего Иманбека Зейкенова рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Телеканалы Казахстана один за другим снимают сюжеты про новую звезду.
Перемотка еще на пару месяцев: ремикс "Roses" стал песней №1 в мировом рейтинге Shazam и попал в топ-25 американского чарта Billboard — редкость для наших музыкантов.
Скорее диджей, чем музыкант.