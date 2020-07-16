The New York Times о парне из Казахстана

Песня "Roses" вышла в 2016 году. В чартах не светилась. Своего автора, перспективного бруклинского рэпера SAINt JHN, звездой не сделала.Спустя три года трек откопал железнодорожник из Казахстана, сделал на "Roses" танцевальный ремикс и выложил у себя в паблике. Его лайкнули 10 подписчиков.Перемотка на полгода вперед: ремикс 18-летнего Иманбека Зейкенова рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Телеканалы Казахстана один за другим снимают сюжеты про новую звезду.Перемотка еще на пару месяцев: ремикс "Roses" стал песней №1 в мировом рейтинге Shazam и попал в топ-25 американского чарта Billboard — редкость для наших музыкантов.