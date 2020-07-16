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Культура
The New York Times о парне из Казахстана
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danilov 16 Июля 2020 в 15:15:20
Казахстанец рассказал американскому изданию, что договорился с певцом Карлосом Сент-Джоном (Saint Jhn) об официальном выпуске сингла.



https://www.nytimes.com/2020/07/15/arts/music/saint-jhn-roses-imanbek.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Enzo 16.07.2020 в 15:35:41   # 756936
Иманбек красавчик
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
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  alpha_portal 16.07.2020 в 16:57:38   # 756946
Шиздец интересно, но нихрена не понятно. Кто эти люди?
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  Zoggyla 16.07.2020 в 17:00:35   # 756947
Цитата: Enzo от 16.07.2020 09:35:41
Иманбек красавчик
Пусть у него все получится в музыке!
Хороший парень, главное чтобы не упустил свой шанс и не ушел по наклонной вниз потом
Ну давай выложи что-нить из красавчика, заценим.
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  Pole13 16.07.2020 в 17:32:44   # 756953
Борзая морда просит кирпича
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  Wolfkz 16.07.2020 в 18:17:50   # 756958
Песня "Roses" вышла в 2016 году. В чартах не светилась. Своего автора, перспективного бруклинского рэпера SAINt JHN, звездой не сделала.

Спустя три года трек откопал железнодорожник из Казахстана, сделал на "Roses" танцевальный ремикс и выложил у себя в паблике. Его лайкнули 10 подписчиков.

Перемотка на полгода вперед: ремикс 18-летнего Иманбека Зейкенова рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Телеканалы Казахстана один за другим снимают сюжеты про новую звезду.

Перемотка еще на пару месяцев: ремикс "Roses" стал песней №1 в мировом рейтинге Shazam и попал в топ-25 американского чарта Billboard — редкость для наших музыкантов.
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  Zoggyla 16.07.2020 в 19:26:13   # 756984
Цитата: Zoggyla от 16.07.2020 11:00:35
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  Absolute 16.07.2020 в 19:58:17   # 756993
Цитата: Wolfkz от 16.07.2020 12:17:50
Песня "Roses" вышла в 2016 году. В чартах не светилась. Своего автора, перспективного бруклинского рэпера SAINt JHN, звездой не сделала.

Спустя три года трек откопал железнодорожник из Казахстана, сделал на "Roses" танцевальный ремикс и выложил у себя в паблике. Его лайкнули 10 подписчиков.

Перемотка на полгода вперед: ремикс 18-летнего Иманбека Зейкенова рвет хит-парады России, Украины и Беларуси. Телеканалы Казахстана один за другим снимают сюжеты про новую звезду.

Перемотка еще на пару месяцев: ремикс "Roses" стал песней №1 в мировом рейтинге Shazam и попал в топ-25 американского чарта Billboard — редкость для наших музыкантов.

Скорее диджей, чем музыкант.
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