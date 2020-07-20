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Культура
Про завод
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DITRX 20 Июля 2020 в 16:37:44
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  мартин 20.07.2020 в 17:55:22   # 757509
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  Сила 20.07.2020 в 19:04:59   # 757535
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть
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  walker 20.07.2020 в 19:39:57   # 757536
to Сила.

Вот раньше титус был...

Помню, читали взахлеб всей семьей. Практически до дыр в дисплеях планшетов и смартфонов.
А какие светочи современной, не побоюсь этого слова, научной мысли проводили на полях этого сайта занимательнейшие дискуссии!
А какие мэтры политэкономики здесь регулярно писали трактаты что доллару кирдык.
Великолепные научные монографии про историю Казакстана и решающем влиянии русского казачества на станоаление государственности здесь были раскрыты в полной мере и расставлены все точки над и.
А как блестяще раскладывается по полочкам тема Украины! Бери себе и глотай не жуя!
А какое культурное сообщество объединял этот сайт? Во взаимной признательности и уважении пользователи сайта могли соревноваться сутками напролет!
Один атеист чего стоил! А вот не стало его, повылазили козлобородые пещерные патриоты-исламисты.
Нет, титус уже не торт...
)))
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  Ал 20.07.2020 в 19:46:23   # 757537
Цитата: walker от 20.07.2020 13:39:57
to Сила.

Вот раньше титус был...

Помню, читали взахлеб всей семьей. Практически до дыр в дисплеях планшетов и смартфонов.
А какие светочи современной, не побоюсь этого слова, научной мысли проводили на полях этого сайта занимательнейшие дискуссии!
А какие мэтры политэкономики здесь регулярно писали трактаты что доллару кирдык.
Великолепные научные монографии про историю Казакстана и решающем влиянии русского казачества на станоаление государственности здесь были раскрыты в полной мере и расставлены все точки над и.
А как блестяще раскладывается по полочкам тема Украины! Бери себе и глотай не жуя!
А какое культурное сообщество объединял этот сайт? Во взаимной признательности и уважении пользователи сайта могли соревноваться сутками напролет!
Один атеист чего стоил! А вот не стало его, повылазили козлобородые пещерные патриоты-исламисты.
Нет, титус уже не торт...
)))
Тебя не только на политике, причем однобоко, переклинило, но у тебя еще и



Пы.Сы.
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  bolatbol 20.07.2020 в 19:59:21   # 757538
Как-то год-два назад некто Архар выложил из архива литературный шедевр, про то как автор в тяжелые зимние дни в теплушке высрал своего оппонента, зачатого от конвоира. Опус, конечно, грязный, но достойный пера Льва Толстого. Сильные люди были тут десяток лет назад, жаль не довелось познакомиться лично.
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  Денис222 20.07.2020 в 21:23:59   # 757546
Цитата: Сила от 20.07.2020 13:04:59
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть


Зато комменты какие теперь...
Жаль, много комментирующих теперь ничего не пишут...а может и вовсе не заходят
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  troll 20.07.2020 в 22:59:16   # 757547
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
Quote:
Жили были Титусяне,
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.

Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.

Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.

Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.

Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
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  ГОРЫНЫЧ 20.07.2020 в 23:43:51   # 757548
Я смотрю, отдельная категория граждан решила подрочить поностальгировать о прошлом. Сравнить как было раньше и какая помойка теперь, как сайт опускается всё ниже и ниже и скоро пробьёт дно. Граждане, дорогие, здесь, так было всегда. Ну, если вы такие интеллектуалы, так какого пениса вы с таким упорством ошиваетесь на сайте, комментарии которого, заставляют вас страдать и ввергают в культурный шок? Вы мазохисты и без очередной порции оскорблений и унижений не в состоянии спокойно спать? Да нет, вы такие же, как и прочая масса- либо бездельники, либо офисный планктон у которого дохрена свободного времени. Именно, благодаря всем этим клавиатурным баталиям, вы здесь прижились и сваливать никуда не собираетесь.

ПС
Мультик- забавный!
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  Сила 21.07.2020 в 00:51:54   # 757552
Цитата: Денис222 от 20.07.2020 15:23:59
Цитата: Сила от 20.07.2020 13:04:59
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть


Зато комменты какие теперь...
Жаль, много комментирующих теперь ничего не пишут...а может и вовсе не заходят
Они жы повзрАслели, пишут только тогда когда есть что написать, мудрые стали, типо)) Но на деле ..... знаю некоторых таких мудрЫцов лично)
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  Ал 21.07.2020 в 07:43:27   # 757556
Цитата: troll от 20.07.2020 16:59:16
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
Раскрыть Раскрыть
Причем, как пример из прошлого, Лысый при всей своей тщетно скрываемой любви к Пистону и отношению к пациентам ув. Юрия Шишло мог свою позицию не только голыми словами, но и материалами подтвердить, а нОнешние "бойцы" исключительно на свои навозные "пули" надеются.

С другой стороны, резко уменьшилось количество оскорблений этнического толка. А уже это - позитивные изменения. Хотя рецидивы у некоторых местных господ проявляются...
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  jumanjiqz 21.07.2020 в 14:45:34   # 757598
Цитата: walker от 20.07.2020 13:39:57
to Сила.

Вот раньше титус был...

Да, да, раньше и деревья были выше, и трава зеленее...
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  Dragon 21.07.2020 в 14:51:41   # 757599
Цитата: troll от 20.07.2020 16:59:16
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
Quote:
Жили были Титусяне,
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.

Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.

Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.

Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.

Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?


Quote:

Сайт когда то был хорош,
Превратилься в туалет.
Разбежались много ников,
Всех вот сразу не перечесть.
А остались пол десятка,
Надоел всем ГОВНОМЕТ.

Зайдешь утром - какашки мАла,
В обед - такая же хуйня.
Ночью без говнометания
Не уснет он нехуя.

Не устанно говнометит,
Копипастер гугАловский.
Всем подскажет, всё расскажет
"Знаток" наш Бонаконский.

Не плюсуйте эти строки,
Пожалейте нервы мАла.
А иначе подзовете
Конанаду Вы из кАла.

Кровным станете врагом,
Не отстанет никогда.
Даже в бане оказавшись,
Помнить будет Вас всегда.

Цитат из недров интернета,
"Разукрасив" Вам подасть,
Картинки, видео и ссылки
Ведь не даром Копипаст.
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  jumanjiqz 21.07.2020 в 15:15:21   # 757602
Только хотел написать, а где эти два товарища из Газгольдера, Лысый и Драгон, так один тут как тут! Ну здравствуйте Драгон, как ваше ничего, оправились от потрясения после троллинга Ала?! Дааа, для Вас теперь это в истории Титуса будет одно большое коричневое пятно, в виде Вашего разорванного пукана!

Я думал вы меня ни чем больше не удивите, оказывается у вас богатый потенциал!
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  ГОРЫНЫЧ 21.07.2020 в 16:19:57   # 757608
Dragon 21.07.2020 в 14:51:41 # 757599

Англичане уходят и не прощаются, ну, а местные аборигены, прощаются и не уходят. Однако, в отличии от Маке, держался долго, а Архар ваще еркек.
ГОРЫНЫЧ 20.07.2020 в 23:43:51 # 757548
Quote:
Именно, благодаря всем этим клавиатурным баталиям, вы здесь прижились и сваливать никуда не собираетесь.

Собственно, о чём я и говорил.
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  Pole13 21.07.2020 в 17:08:59   # 757610
И всё это под тегой "Культура"
Но вызывает улыбку
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  Pole13 21.07.2020 в 17:10:26   # 757611
Алу уже стихи пишут
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  ГОРЫНЫЧ 21.07.2020 в 18:17:43   # 757618
Quote:
И всё это под тегой "Культура"

Quote:
Алу уже стихи пишут

Так ведь, культурная столица СНГ.
Сплошные творцы-интеллектуалы . Один тут всё графоманией страдал, другой рифмы плетёт, в общем, граждане от богемы. У обоих коряво выходит, но современное искусство- оно такое, всё стерпит.
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  Ал 21.07.2020 в 19:38:31   # 757624
Сайт когда то был хорош,
Но с присутствием "Дракона"
Превратился в туалет.

Разбежалось много ников,
Всех сразу не перечесть.
А остались пол десятка,
Иль десятка полтора.

В результате обосравшись,
Сайт засрав сбежал и он.
Обещав что не вернется,
Но говно не удержать.

Зайдешь утром - говно "Дракона",
В обед - такая же хуйня.
Ночью без говнометанья
Не уснет он нихуя.

Неустанно говнометит,
Всех какашками обдаст.
Всех обдаст, всё обосрет
Говномет наш Бонаконский.

Не плюсуйте эти строки,
Пожалейте нервы психа.
А иначе вызовете
Канонаду Вы из кала.

Кровным станете врагом,
Не отстанет никогда.
Даже в бане оказавшись,
Помнить будет Вас всегда.

Кизяком из своих "недр",
"Разукрасив" Вам подаст,
Ничего по теме не ответив,
Ведь недаром идиот.
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  Ал 21.07.2020 в 19:41:42   # 757625
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  Pole13 21.07.2020 в 20:45:01   # 757628
Господа поэты, а дуэль будет?
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  bolatbol 21.07.2020 в 20:57:38   # 757629
Над седой равниной сайта портфил кучи собирает,
С говносайтов он их нежно по кусочкам набирает,
И друзьям своим по духу тот кизяк распространяет.
Так, набив карманы калом, вместе Ала поджидают.
Тут, меж кучами и небом, Ал наш гордо возникает,
То перстом касаясь клавиш, то картинками кидаясь,
Он кричит, и Уолкер слышит радость в смелом крике Ала.
В этом крике жажда бани,
И уверенность в победе
Слышат тролли в этом крике,
Горный Ара робко прячет
тело жирное в утесах,
Горным Арам недоступно
наслажденье перед баней,
звон стаканов их пугает.
Баня, скоро будет баня!
Это Ап наш гордо реет
Над говном залитым сайтом,
И кричит пророк Победы
- Пусть придет всем вам тут баня!
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  Ал 21.07.2020 в 21:16:14   # 757634
Цитата: Dragon от 21.07.2020 08:51:41
Сайт когда то был хорош,
Превратилься в туалет.
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Quote:
Писать на стенах туалета,
Увы, друзья, не мудрено.
Среди говна вы все поэты,
Среди поэтов вы — говно.

Пы.Сы.
Quote:
Туалетные писаки!
Вы не славитесь умом,
Ваши головы, как сраки,
Переполнены говном!
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  Ал 21.07.2020 в 21:21:54   # 757635

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  Ал 21.07.2020 в 21:23:07   # 757636
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