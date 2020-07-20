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Вот раньше титус был...
Помню, читали взахлеб всей семьей. Практически до дыр в дисплеях планшетов и смартфонов.
А какие светочи современной, не побоюсь этого слова, научной мысли проводили на полях этого сайта занимательнейшие дискуссии!
А какие мэтры политэкономики здесь регулярно писали трактаты что доллару кирдык.
Великолепные научные монографии про историю Казакстана и решающем влиянии русского казачества на станоаление государственности здесь были раскрыты в полной мере и расставлены все точки над и.
А как блестяще раскладывается по полочкам тема Украины! Бери себе и глотай не жуя!
А какое культурное сообщество объединял этот сайт? Во взаимной признательности и уважении пользователи сайта могли соревноваться сутками напролет!
Один атеист чего стоил! А вот не стало его, повылазили козлобородые пещерные патриоты-исламисты.
Нет, титус уже не торт...
)))
Цитата: walker от 20.07.2020 13:39:57Тебя не только на политике, причем однобоко, переклинило, но у тебя еще и
to Сила.
Вот раньше титус был...
Помню, читали взахлеб всей семьей. Практически до дыр в дисплеях планшетов и смартфонов.
А какие светочи современной, не побоюсь этого слова, научной мысли проводили на полях этого сайта занимательнейшие дискуссии!
А какие мэтры политэкономики здесь регулярно писали трактаты что доллару кирдык.
Великолепные научные монографии про историю Казакстана и решающем влиянии русского казачества на станоаление государственности здесь были раскрыты в полной мере и расставлены все точки над и.
А как блестяще раскладывается по полочкам тема Украины! Бери себе и глотай не жуя!
А какое культурное сообщество объединял этот сайт? Во взаимной признательности и уважении пользователи сайта могли соревноваться сутками напролет!
Один атеист чего стоил! А вот не стало его, повылазили козлобородые пещерные патриоты-исламисты.
Нет, титус уже не торт...
)))
to Сила.
Вот раньше титус был...
Помню, читали взахлеб всей семьей. Практически до дыр в дисплеях планшетов и смартфонов.
А какие светочи современной, не побоюсь этого слова, научной мысли проводили на полях этого сайта занимательнейшие дискуссии!
А какие мэтры политэкономики здесь регулярно писали трактаты что доллару кирдык.
Великолепные научные монографии про историю Казакстана и решающем влиянии русского казачества на станоаление государственности здесь были раскрыты в полной мере и расставлены все точки над и.
А как блестяще раскладывается по полочкам тема Украины! Бери себе и глотай не жуя!
А какое культурное сообщество объединял этот сайт? Во взаимной признательности и уважении пользователи сайта могли соревноваться сутками напролет!
Один атеист чего стоил! А вот не стало его, повылазили козлобородые пещерные патриоты-исламисты.
Нет, титус уже не торт...
)))
Пы.Сы.
Цитата: Сила от 20.07.2020 13:04:59
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть
Зато комменты какие теперь...
Жаль, много комментирующих теперь ничего не пишут...а может и вовсе не заходят
Quote:
Жили были Титусяне,
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.
Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.
Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.
Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.
Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.
Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.
Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.
Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.
Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
ПС
Мультик- забавный!
Цитата: Денис222 от 20.07.2020 15:23:59Они жы повзрАслели, пишут только тогда когда есть что написать, мудрые стали, типо)) Но на деле ..... знаю некоторых таких мудрЫцов лично)
Зато комменты какие теперь...
Жаль, много комментирующих теперь ничего не пишут...а может и вовсе не заходят
Цитата: Сила от 20.07.2020 13:04:59
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть
у админа выходные были, а после такую хуету повыкладывал, на своём сайте, что блядь уму не постежимо. Титус стал чисто, как в туалет сходить прочитать пару строк и жопу подтереть
Зато комменты какие теперь...
Жаль, много комментирующих теперь ничего не пишут...а может и вовсе не заходят
Цитата: troll от 20.07.2020 16:59:16Причем, как пример из прошлого, Лысый при всей своей тщетно скрываемой любви к Пистону и отношению к пациентам ув. Юрия Шишло мог свою позицию не только голыми словами, но и материалами подтвердить, а нОнешние "бойцы" исключительно на свои навозные "пули" надеются.
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
Quote:
Жили были Титусяне,
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.
Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.
Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.
Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.
Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.
Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.
Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.
Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.
Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
С другой стороны, резко уменьшилось количество оскорблений этнического толка. А уже это - позитивные изменения. Хотя рецидивы у некоторых местных господ проявляются...
Цитата: walker от 20.07.2020 13:39:57
to Сила.
Вот раньше титус был...
to Сила.
Вот раньше титус был...
Да, да, раньше и деревья были выше, и трава зеленее...
Цитата: troll от 20.07.2020 16:59:16
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
Quote:
да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...
Quote:
Жили были Титусяне,
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.
Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.
Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.
Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.
Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
Где то в Южном Казахстане.
Каждый вечер в Интернете,
рассуждали о минете.
Мир катился по наклонной,
Но героям до Езды,
Лучше гавкаться по полной,
Ну, а после все в кусты.
Год за годом так проходит,
Титусяне не тужат,
Говносрач опять заводят,
И о жизни говорят.
Обзываются бесстрашно,
Титусяне молодцы,
Бьют "гостей" они отважно,
Бьют нещадно, как бойцы.
Год за годом пролетели,
Жизнь прошла, а толка нет,
Может зря, ругались много?
Понакликав много бед?
Quote:
Сайт когда то был хорош,
Превратилься в туалет.
Разбежались много ников,
Всех вот сразу не перечесть.
А остались пол десятка,
Надоел всем ГОВНОМЕТ.
Зайдешь утром - какашки мАла,
В обед - такая же хуйня.
Ночью без говнометания
Не уснет он нехуя.
Не устанно говнометит,
Копипастер гугАловский.
Всем подскажет, всё расскажет
"Знаток" наш Бонаконский.
Не плюсуйте эти строки,
Пожалейте нервы мАла.
А иначе подзовете
Конанаду Вы из кАла.
Кровным станете врагом,
Не отстанет никогда.
Даже в бане оказавшись,
Помнить будет Вас всегда.
Цитат из недров интернета,
"Разукрасив" Вам подасть,
Картинки, видео и ссылки
Ведь не даром Копипаст.
Я думал вы меня ни чем больше не удивите, оказывается у вас богатый потенциал!
Англичане уходят и не прощаются, ну, а местные аборигены, прощаются и не уходят. Однако, в отличии от Маке, держался долго, а Архар ваще еркек.
ГОРЫНЫЧ 20.07.2020 в 23:43:51 # 757548
Quote:
Именно, благодаря всем этим клавиатурным баталиям, вы здесь прижились и сваливать никуда не собираетесь.
Собственно, о чём я и говорил.
Но вызывает улыбку
И всё это под тегой "Культура"
Quote:
Алу уже стихи пишут
Так ведь, культурная столица СНГ.
Сплошные творцы-интеллектуалы . Один тут всё графоманией страдал, другой рифмы плетёт, в общем, граждане от богемы. У обоих коряво выходит, но современное искусство- оно такое, всё стерпит.
Но с присутствием "Дракона"
Превратился в туалет.
Разбежалось много ников,
Всех сразу не перечесть.
А остались пол десятка,
Иль десятка полтора.
В результате обосравшись,
Сайт засрав сбежал и он.
Обещав что не вернется,
Но говно не удержать.
Зайдешь утром - говно "Дракона",
В обед - такая же хуйня.
Ночью без говнометанья
Не уснет он нихуя.
Неустанно говнометит,
Всех какашками обдаст.
Всех обдаст, всё обосрет
Говномет наш Бонаконский.
Не плюсуйте эти строки,
Пожалейте нервы психа.
А иначе вызовете
Канонаду Вы из кала.
Кровным станете врагом,
Не отстанет никогда.
Даже в бане оказавшись,
Помнить будет Вас всегда.
Кизяком из своих "недр",
"Разукрасив" Вам подаст,
Ничего по теме не ответив,
Ведь недаром идиот.
Цитата: Pole13 от 21.07.2020 11:10:26Поклонники не дремлют!
Алу уже стихи пишут
Алу уже стихи пишут
С говносайтов он их нежно по кусочкам набирает,
И друзьям своим по духу тот кизяк распространяет.
Так, набив карманы калом, вместе Ала поджидают.
Тут, меж кучами и небом, Ал наш гордо возникает,
То перстом касаясь клавиш, то картинками кидаясь,
Он кричит, и Уолкер слышит радость в смелом крике Ала.
В этом крике жажда бани,
И уверенность в победе
Слышат тролли в этом крике,
Горный Ара робко прячет
тело жирное в утесах,
Горным Арам недоступно
наслажденье перед баней,
звон стаканов их пугает.
Баня, скоро будет баня!
Это Ап наш гордо реет
Над говном залитым сайтом,
И кричит пророк Победы
- Пусть придет всем вам тут баня!
Цитата: Dragon от 21.07.2020 08:51:41Quote:
Сайт когда то был хорош,
Превратилься в туалет.
Сайт когда то был хорош,
Превратилься в туалет.
Разбежались много ников,
Всех вот сразу не перечесть.
А остались пол десятка,
Надоел всем ГОВНОМЕТ.
Зайдешь утром - какашки мАла,
В обед - такая же хуйня.
Ночью без говнометания
Не уснет он нехуя.
Не устанно говнометит,
Копипастер гугАловский.
Всем подскажет, всё расскажет
"Знаток" наш Бонаконский.
Не плюсуйте эти строки,
Пожалейте нервы мАла.
А иначе подзовете
Конанаду Вы из кАла.
Кровным станете врагом,
Не отстанет никогда.
Даже в бане оказавшись,
Помнить будет Вас всегда.
Цитат из недров интернета,
"Разукрасив" Вам подасть,
Картинки, видео и ссылки
Ведь не даром Копипаст.
Всех вот сразу не перечесть.
А остались пол десятка,
Надоел всем ГОВНОМЕТ.
Зайдешь утром - какашки мАла,
В обед - такая же хуйня.
Ночью без говнометания
Не уснет он нехуя.
Не устанно говнометит,
Копипастер гугАловский.
Всем подскажет, всё расскажет
"Знаток" наш Бонаконский.
Не плюсуйте эти строки,
Пожалейте нервы мАла.
А иначе подзовете
Конанаду Вы из кАла.
Кровным станете врагом,
Не отстанет никогда.
Даже в бане оказавшись,
Помнить будет Вас всегда.
Цитат из недров интернета,
"Разукрасив" Вам подасть,
Картинки, видео и ссылки
Ведь не даром Копипаст.
Писать на стенах туалета,
Увы, друзья, не мудрено.
Среди говна вы все поэты,
Среди поэтов вы — говно.
Увы, друзья, не мудрено.
Среди говна вы все поэты,
Среди поэтов вы — говно.
Пы.Сы.
Quote:
Туалетные писаки!
Вы не славитесь умом,
Ваши головы, как сраки,
Переполнены говном!
Вы не славитесь умом,
Ваши головы, как сраки,
Переполнены говном!