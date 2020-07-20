Жили были Титусяне,

Где то в Южном Казахстане.

Каждый вечер в Интернете,

рассуждали о минете.



Мир катился по наклонной,

Но героям до Езды,

Лучше гавкаться по полной,

Ну, а после все в кусты.



Год за годом так проходит,

Титусяне не тужат,

Говносрач опять заводят,

И о жизни говорят.



Обзываются бесстрашно,

Титусяне молодцы,

Бьют "гостей" они отважно,

Бьют нещадно, как бойцы.



Год за годом пролетели,

Жизнь прошла, а толка нет,

Может зря, ругались много?

Понакликав много бед?

да, было время, были комментаторы не чета нынешним копипастерам и разнофилам. титус уже не тот, да и вряд ли будет...Quote: