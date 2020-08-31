«Сын — до венца, а дочь — до конца»

Цитата: KS от

У коллеги отец в доме престарелых, он сам так решил. Потому-что есть с кем поговорить, они ездят переодически в парки, музеи и тд. В общем старику не скучно и навещает сына и внуков когда ему удобно (старику почти 90) У коллеги отец в доме престарелых, он сам так решил. Потому-что есть с кем поговорить, они ездят переодически в парки, музеи и тд. В общем старику не скучно и навещает сына и внуков когда ему удобно (старику почти 90)

хз, есть в этом что-то , что мне , например, претит, а вот с точки зрения некоторых стариков - жизнь продолжается, общение и все такое. Двоякое чувство и стыда и удовлетворения)