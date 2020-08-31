«Сын — до венца, а дочь — до конца»

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Софруджу 31 Августа 2020 в 12:47:48
— … Смотрю на женщин, у кого взрослые дочери, и прямо завидую белой завистью! — рассказывает пенсионерка Тамара Львовна. — Дочери им и звонят регулярно, и в гости зовут, и внуков привозят! У моей соседки две дочери, так ей вообще некогда скучать. Она в их семьях, в гуще жизни с головой, то у одной, то у другой дочки! С внуками гуляет, на дачу их берет. Зятья приезжают, помогают постоянно. Мебель передвинуть, продукты привезти, фильм скачать — ни в чем проблемы нет!.
— Тамара Львовна, а что, у вас не так?
— У меня — сын! Помню, бабушка говорила — мол, бедная ты, Томка, пацана родила! Дочку надо было! Сын, говорила, до венца, а дочь — до конца! Я тогда смеялась только. Говорила бабушке, что разные есть и сыновья, и дочери, что все от воспитания зависит, то есть от родителей. Если в ребенка душу вкладывать, то и отдача будет… А теперь вот на своем опыте убедилась: права бабушка-то! Сыновья — чужие дети! как их ни воспитывай, как ни расти — всё только «до венца»!
— Тамара Львовна, зря вы так! У вас отличный сын. Успешный, самостоятельный, порядочный — такой, как надо!
— Эх, кому только надо… Сын женился недавно, я очень была за него рада. Девочка хорошая, молоденькая, студентка последнего курса. И что ты думаешь? Эта хорошенькая, молоденькая за два года нас рассорила вконец. Сын теперь полностью в ее семье! Марина Викторовна — то, Марина Викторовна — сё, и подвезет ее, и привезет… Марина Викторовна — это сватья, невесткина мать, ну, ты понимаешь… Сын еще и обижается, что не помогаю им с молодой женой. У меня квартира есть, маленькая, однокомнатная, я ее купила как подспорье к пенсии, теперь сдаю. А сын, оказывается, раньше думал, что я их с женой туда пущу, пока они на свое не накопят…
— Понятно. Претензии высказал? — Ну не то, чтобы прямо претензии. Но обидка есть у него, видимо, со слов дорогой невестушки и ее семьи. Стала с ним разговаривать и вытащила это из него… Я в шоке! Говорю — а что же тебе Марина Викторовна и ее муж не помогают, если уж на то пошло? А он, представляешь, говорит — им нечем помочь, но они, если бы могли, все отдали! Вот так вот. В семье невестки все идеальны, и только я — чужая старуха, отрезанный ломоть. Хорошо, хоть ума хватило в квартиру их не пустить. Хотя в самом начале была такая мысль. А сейчас думаю — Бог отвел. И без квартиры бы осталась, потому что это только пустить легко, а вот выгнать всегда проблема. А самое главное — такой идеальной, как Марина Викторовна, все равно бы не стала. Куда уж мне!..
***
— Я вот всю жизнь думаю — ну почему свекрови вот такие? — рассуждает с подругами Татьяна, невестка Тамары Львовны. — Вот хоть мою взять. Вечно чем-то недовольна! Вечно ей все не то и не так. Сыну звонит постоянно все с какими-то просьбами — приедь, помоги, наладь, отвези! Ну ведь сама не старая еще женщина! Прекрасно можно и такси вызвать, и слесаря какого-нибудь найти, да хоть вон таджика-дворника за сто рублей попросить, он все сделает… Надо же понимать, что сын работает, плюс у него семья. Жена беременная! Почему нужно непременно сделать так, чтоб сын все бросил и поехал к маме на другой конец города только потому, что у нее «Одноклассники» на компе не открываются?
— Тань, ну а если правда не открываются «Одноклассники», а ей надо кому-то что-то написать срочно?
— И что, не найти выход? Вон соседку бы попросила, у нее постоянно тусят внуки-подростки, помогли бы. Моя мама же как-то выходит из положения? Никого не дергает! Спокойно ждет, когда мы приедем на выходные и поможем, либо вызывает специалистов. Почему свекровь так не может?
Сын — действительно «чужой ребенок»?
Молодые семьи, как правило, строятся вокруг семьи жены, или возможны варианты? А может, исключения лишь подтверждают правило?
Согласны с пословицей «Сын до венца, а дочь до конца»? Как в вашем окружении?
https://kakao.im/syin-do-ventsa-a-doch-do-kontsa/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 31.08.2020 в 17:45:40 # 762355
ЗЫ. По мне - вышли в люди дети, ну флаг вам в руки куйте, свое счастье, а мы пока в уме и в здравии без вас обойдемся. Чего в их семьи лезть?
Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:11:17 # 762358
А если родители живут одни при живых сыновьяхэто как понимать? Ну и зачем нам с женою тут еще сын со своей половиной, если у них есть отдельное жилье?
У европейских народов это категорически не так. Считается, что взрослые дети должны жить отдельно во благо себе и родителям. Немощных родителей пристраивают в дома престарелых (хорошие), и это не считается постыдным. У русских не так. За немощными родителями всё же принято ухаживать. Но только за немощными. Если родители могут жить сами, то живут раздельно. А по существу текста, я думаю, истина в том, что дочь всегда ближе.
Вошинг тонк 31.08.2020 в 18:53:39 # 762371
П. С. Семья евреев религиозные, большой дом. У отца своё жильё в 15 минутах.
Вошинг тонк 31.08.2020 в 19:00:30 # 762373
Цитата: KS от 31.08.2020 12:57:02хз, есть в этом что-то , что мне , например, претит, а вот с точки зрения некоторых стариков - жизнь продолжается, общение и все такое. Двоякое чувство и стыда и удовлетворения)
У коллеги отец в доме престарелых, он сам так решил. Потому-что есть с кем поговорить, они ездят переодически в парки, музеи и тд. В общем старику не скучно и навещает сына и внуков когда ему удобно (старику почти 90)
У коллеги отец в доме престарелых, он сам так решил. Потому-что есть с кем поговорить, они ездят переодически в парки, музеи и тд. В общем старику не скучно и навещает сына и внуков когда ему удобно (старику почти 90)
Цитата: Вошинг тонк от 31.08.2020 13:00:30
Цитата: KS от 31.08.2020 12:57:02хз, есть в этом что-то , что мне , например, претит, а вот с точки зрения некоторых стариков - жизнь продолжается, общение и все такое. Двоякое чувство и стыда и удовлетворения)
У коллеги отец в доме престарелых, он сам так решил. Потому-что есть с кем поговорить, они ездят переодически в парки, музеи и тд. В общем старику не скучно и навещает сына и внуков когда ему удобно (старику почти 90)
У коллеги отец в доме престарелых, он сам так решил. Потому-что есть с кем поговорить, они ездят переодически в парки, музеи и тд. В общем старику не скучно и навещает сына и внуков когда ему удобно (старику почти 90)
Вам претит жизнь в доме престарелых, мне претит когда родителей оставляют одних. У каждого свои границы, свой менталитет.
Вошинг тонк 31.08.2020 в 19:12:45 # 762375
Цитата: Вошинг тонк от 31.08.2020 13:12:45Сверху KS привел довод, что дома престарелые не так плохи, но вам все равно не приятно думать о том что бы жить в них, так же и у меня, мне неприятно думать, что родители будут жить отдельно. У нас это не принято и считается позором.
Блин, ну что значит одних? Если они немощные и требуют ухода и т.п. - естественно помощь необходима и , возможно совместное проживание. Но если они бодры, работают, социальны - не пора ли им от вас(нас) немного отдохнуть?
Блин, ну что значит одних? Если они немощные и требуют ухода и т.п. - естественно помощь необходима и , возможно совместное проживание. Но если они бодры, работают, социальны - не пора ли им от вас(нас) немного отдохнуть?
Насчет нашей традиции жить с родителями, это не так плохо, возможно молодые жертвуют своей свободой, но пожилые всегда окружены вниманием и заботой.
Насчет примера KS, конечно жить одному очень плохо, поэтому он пошел в дом престарелых. Но жить и общаться с такими же стариками, которые болеют, имеют скверный характер, старческий маразм и постоянно мрут в этих дома от старости, то есть постоянно перед глазами смерть, это в любом случае намного хуже, чем жить в окружении любимых внуков.
Это не есть хорошо, и не есть плохо. Это просто разные традиции и разная ментальность. Лично мне кажется, что немощным родителям всё-таки уютнее с дочкой, чем со снохой. Не дай бог, конечно, но если уж меня придётся подмывать, то пусть это будет дочка, а не сноха. Не то, чтобы немощному старику всё ещё было стыдно, а неприятно осознавать, что эта чужая женщина вынуждена терпеть тебя из-за традиции жить с сыном. И нельзя осудить европейцев, которые считают, что это должна делать нянечка за зарплату.
Но в случае с европейским домом престарелых, если купите им туда путевку, это настоящая забота.
Вошинг тонк 31.08.2020 в 22:35:22 # 762395
Но в случае с европейским домом престарелых, если купите им туда путевку, это настоящая забота.
За такое все мои родственники объявят мне кровную войну...
Старики которые проживают с детьми одни дни на пролёт (за исключением пару часов вечером).
Цитата: KS от 31.08.2020 16:51:38
NBE, внуки и дети редко бывают дома, работа и учёба в США учатся и работают больше и дольше. По достижении 16-17 лет дети съезжают и живут самостоятельно.
Старики которые проживают с детьми одни дни на пролёт (за исключением пару часов вечером).
NBE, внуки и дети редко бывают дома, работа и учёба в США учатся и работают больше и дольше. По достижении 16-17 лет дети съезжают и живут самостоятельно.
Старики которые проживают с детьми одни дни на пролёт (за исключением пару часов вечером).
Да и у нас также, даже если заберешь родителей, они сами по себе будут, тут с детьми не получается побыть, работа, дела и так далее. Жил всю жизнь с бабушкой своей, не мог оставить, благо женился, она последнии годы жила с правнучкой и женой, я постоянно был в работе. Раньше она оставалась дома одна, сколько лет так жили ведь. Так что каждому свое. И с детьми может быть ад, и без них, тут как ты себя воспитаешь а не детей, они все равно будут похожи на вас.