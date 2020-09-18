Дурные привычки казахстанцев не дают им покоя за рубежом

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Гость 18 Сентября 2020 в 08:16:06
А ведь налоговое законодательство стран развитого капитализма по "казахстанским" меркам просто драконовское.
И все доходы отслеживаются после переезда и должны декларироваться и облагаться немалым налогом.
Представьте себе ситуацию, что одному из "бывших наших" семейств, проживающему на "комфортной чужбине" поступили деньги от реализации недвижимости в РК.
И тут же налоговые комиссары на пороге стоят:
- Откуда деньги? Вы же все на пособиях здесь сидите?
Тёща (недаром из Казахстана) говорит:
- А это я всю жизнь копила и в долг дала под проценты, а мне вернули. А вы докажите!
Доказывать ничего не стали. Повезли тёщу в отдельный кабинет. Предложили адвоката пригласить, чтобы она подробно рассказала о своей карьере ростовщика.
После этого у неё сразу амнезия наступила говорит:
- Попутала всё. Старая.
Что делать?
Зять говорит:
- Не виновата тёща. Это я сам в долг взял у друга из РК.
Их налоговая не зря хлеб свой ест. Докопались и до друга - официальный запрос.
Тем теперь "долг" возвратить надо. Или как доход засчитают. Могут и всё забрать "за фокусы с налогами". Плюс расходы на адвоката, чтобы тёщу не расстреляли))).
В общем, наши - они везде наши.
Сначала делают - потом думают.
Сначала суд - потом бегут к юристу.
И главное, эта привычка говорить неправду, даже там, где уже правду говорить очень надо.
Эта неисправимая уверенность, что все вокруг - дураки.
Проконсультировались бы перед отъездом - жили бы спокойно. Самое главное, свои же деньги сделали чужими, а теперь приватизировать пытаются. Это вам не Казахстан, понимаешь ли...
P.S. Многие даже не подозревают как много сложных вопросов можно решить просто с самого начала поступая по закону. Зачем эти движения влево-вправо, прыжки и кувырки через голову на месте? Дурные привычки покоя не дают.
https://www.facebook.com/leilanizami.lzplaw/posts/1048002218975273
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 18.09.2020 в 08:24:01 # 763322
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 02:24:01вы не правы, человек просто подстраивается под окружающую среду, сколько наших, из постсоветских стран успешно живут и работают за рубежом, и примеры приведенные наверху единичны, думаю со временем они тоже примут новые правила игры. А окружающую среду создает правители страны...
Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков.
Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков.
alpha_portal 18.09.2020 в 10:44:54 # 763348
Цитата: NBE от 18.09.2020 04:19:28
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 02:24:01вы не правы, человек просто подстраивается под окружающую среду, сколько наших, из постсоветских стран успешно живут и работают за рубежом, и примеры приведенные наверху единичны, думаю со временем они тоже примут новые правила игры. А окружающую среду создает правители страны...
Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков.
Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков.
Я всегда неоднозначен в своих высказываниях. Мы вобще по жизни все ошибаемся со своим якобы мнением. И да я могу быть не прав. Но то что вокруг нас среду создают правители, в корне не согласен. Сейчас чиновники и прочие руководители - просто паразитируют на безразличии народа. Я считаю что народ целиком и полностью должен создавать среду. А мы все сидим и молчим в трубочку, когда очередной паразитирующий чиновник выносит решения в свою угоды и даже не чешится о благосостоянии людей, которых он кстати представляет. Мы все глубоко забыли что главная власть в Казахстане - народ. И чиновники обязаны прислушиваться к мнению народа и делать так как хочет народ и не по собственным убеждениям. Вот когда все начнут говорить и перестанут молчать, тогда и появится благополучная среда. И безграмотные паразиты сами побегут из руководящих структур.
Собственно говоря по этим причинам прихожу к выводу: раз народ молчит, значит народ сам такой. Мы все даем взятки, все преступаем закон ежедневно и считаем это нормой. Ведь норма отмазаться за телефон за рулем парой тысачи бумажек? И все так считают. И норма то что мы апсалютно не знаем конституцию и нормы закона, почемуже мы тогда требуем этих знаний от надзорных органов? Никто в стране не знает законов. И это норма. Это не нормально в понимании цивилизованности,но для нас это норма.а потом люди уезжают в государства где закон - это норма, и удивляемся как же так?
Мы стали очень не образованной страной потому что воспитываем новые поколения так. Потому что сами такие
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 04:44:5495% любого народа инертна, куда её поведут, туда она идет, и бунтует только когда нечего есть. История создается 5% населения, это элита. Элита развитых стран поняла, что лучше иметь грамотное население, для развития текущего научноемкого производства. Элита развивающихся и живущих на полезных ископаемых стран пока просто паразитирует на своем населении, это тянется с начало человечества. А если пойдете против системы, она вас сломает и не заметит. Воспитание здесь совсем не причем, мы просто подстраиваемся и вырабатываем те черты, которые нужны для выживания в окружающем мире.
Я всегда неоднозначен в своих высказываниях. Мы вобще по жизни все ошибаемся со своим якобы мнением. И да я могу быть не прав. Но то что вокруг нас среду создают правители, в корне не согласен. Сейчас чиновники и прочие руководители - просто паразитируют на безразличии народа. Я считаю что народ целиком и полностью должен создавать среду. А мы все сидим и молчим в трубочку, когда очередной паразитирующий чиновник выносит решения в свою угоды и даже не чешится о благосостоянии людей, которых он кстати представляет. Мы все глубоко забыли что главная власть в Казахстане - народ. И чиновники обязаны прислушиваться к мнению народа и делать так как хочет народ и не по собственным убеждениям. Вот когда все начнут говорить и перестанут молчать, тогда и появится благополучная среда. И безграмотные паразиты сами побегут из руководящих структур.
Собственно говоря по этим причинам прихожу к выводу: раз народ молчит, значит народ сам такой. Мы все даем взятки, все преступаем закон ежедневно и считаем это нормой. Ведь норма отмазаться за телефон за рулем парой тысачи бумажек? И все так считают. И норма то что мы апсалютно не знаем конституцию и нормы закона, почемуже мы тогда требуем этих знаний от надзорных органов? Никто в стране не знает законов. И это норма. Это не нормально в понимании цивилизованности,но для нас это норма.а потом люди уезжают в государства где закон - это норма, и удивляемся как же так?
Мы стали очень не образованной страной потому что воспитываем новые поколения так. Потому что сами такие
Цитата: NBE от 18.09.2020 04:19:28
Цитата: alpha_portal от 18.09.2020 02:24:01вы не правы, человек просто подстраивается под окружающую среду, сколько наших, из постсоветских стран успешно живут и работают за рубежом, и примеры приведенные наверху единичны, думаю со временем они тоже примут новые правила игры. А окружающую среду создает правители страны...
Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков.
Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков.
Я всегда неоднозначен в своих высказываниях. Мы вобще по жизни все ошибаемся со своим якобы мнением. И да я могу быть не прав. Но то что вокруг нас среду создают правители, в корне не согласен. Сейчас чиновники и прочие руководители - просто паразитируют на безразличии народа. Я считаю что народ целиком и полностью должен создавать среду. А мы все сидим и молчим в трубочку, когда очередной паразитирующий чиновник выносит решения в свою угоды и даже не чешится о благосостоянии людей, которых он кстати представляет. Мы все глубоко забыли что главная власть в Казахстане - народ. И чиновники обязаны прислушиваться к мнению народа и делать так как хочет народ и не по собственным убеждениям. Вот когда все начнут говорить и перестанут молчать, тогда и появится благополучная среда. И безграмотные паразиты сами побегут из руководящих структур.
Собственно говоря по этим причинам прихожу к выводу: раз народ молчит, значит народ сам такой. Мы все даем взятки, все преступаем закон ежедневно и считаем это нормой. Ведь норма отмазаться за телефон за рулем парой тысачи бумажек? И все так считают. И норма то что мы апсалютно не знаем конституцию и нормы закона, почемуже мы тогда требуем этих знаний от надзорных органов? Никто в стране не знает законов. И это норма. Это не нормально в понимании цивилизованности,но для нас это норма.а потом люди уезжают в государства где закон - это норма, и удивляемся как же так?
Мы стали очень не образованной страной потому что воспитываем новые поколения так. Потому что сами такие
alpha_portal 18.09.2020 в 11:14:33 # 763354