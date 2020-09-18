Дурные привычки казахстанцев не дают им покоя за рубежом

Цитата: NBE от

Цитата: alpha_portal от

Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков. Потому что главный вопрос похоже на нацианальном уровне в Казахстане: на*бать! Если не на*бал - не успешный человек. На*бал и прокатило - красавчик. Вот и вся формула. И плевать на все остальное. На*бал и повыеживался - хто главное. Поэтому нет в стране будущего пока все так думают. Воспитываться надо было на хороших сказках, но похоже не воспитывали ни мамы ни папы своих сопливых отпрысков. вы не правы, человек просто подстраивается под окружающую среду, сколько наших, из постсоветских стран успешно живут и работают за рубежом, и примеры приведенные наверху единичны, думаю со временем они тоже примут новые правила игры. А окружающую среду создает правители страны...

Я всегда неоднозначен в своих высказываниях. Мы вобще по жизни все ошибаемся со своим якобы мнением. И да я могу быть не прав. Но то что вокруг нас среду создают правители, в корне не согласен. Сейчас чиновники и прочие руководители - просто паразитируют на безразличии народа. Я считаю что народ целиком и полностью должен создавать среду. А мы все сидим и молчим в трубочку, когда очередной паразитирующий чиновник выносит решения в свою угоды и даже не чешится о благосостоянии людей, которых он кстати представляет. Мы все глубоко забыли что главная власть в Казахстане - народ. И чиновники обязаны прислушиваться к мнению народа и делать так как хочет народ и не по собственным убеждениям. Вот когда все начнут говорить и перестанут молчать, тогда и появится благополучная среда. И безграмотные паразиты сами побегут из руководящих структур.Собственно говоря по этим причинам прихожу к выводу: раз народ молчит, значит народ сам такой. Мы все даем взятки, все преступаем закон ежедневно и считаем это нормой. Ведь норма отмазаться за телефон за рулем парой тысачи бумажек? И все так считают. И норма то что мы апсалютно не знаем конституцию и нормы закона, почемуже мы тогда требуем этих знаний от надзорных органов? Никто в стране не знает законов. И это норма. Это не нормально в понимании цивилизованности,но для нас это норма.а потом люди уезжают в государства где закон - это норма, и удивляемся как же так?Мы стали очень не образованной страной потому что воспитываем новые поколения так. Потому что сами такие