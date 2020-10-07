Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне

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danilov 07 Октября 2020 в 14:22:42
Покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так - большевику
Вдруг надо съездить к лордам,
Увидеть двухпалатную
Британскую систему
И выслушать бесплатно там
Сто пять речей на тему
О том, как в тысяча… бог память
дай, в каком…
Здесь голову у короля срубили.
О том, как триста лет потом
Всё о свободе принимали билли
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих, и населения.
Мы это ровно месяц слушали,
Три раза в день в антрактах кушали
И терпеливо - делать нечего -
Вновь слушали с утра до вечера.
Так в край чужой как попадешь
С парламентским визитом,
С улыбкой вежливую ложь
В свои мозги грузи там.
Когда же нехватило нам
Терпения двужильного,
Самеду на обеде там
Взять слово предложили мы:
- Скажи им пару слов, Самед,
Испорти им, чертям, обед!
Волненье среди публики,
Скандал! Но как признаться-то?
- Сэр от какой республики?
- А сэр от всех шестнадцати.
- От всех от вас,
От имени?..
- От всех от нас,
Вот именно!
И вот поднялся сын Баку
Над хрусталем и фраками,
Над синими во всю щеку
Подагр фамильных знаками,
Над лордами, над гордыми
И Киплингом воспетыми,
В воротнички продетыми
Стареющими мордами,
Над старыми бутылками,
Над красными затылками,
Над белыми загривками
Полковников из Индии.
Не слыша слов обрывки их,
Самих почти не видя их,
Поднялся он и напролом
Сказал над замершим столом:
- Я представляю, сэры, здесь
Советскую державу.
Моя страна имеет честь
Входить в нее по праву
Союза истинных друзей,
Пожатья рук рабочих.
(Переведите поточней
Им, мистер переводчик.)
И хоть лежит моя страна
Над нефтью благодатною,
Из всех таких на мир одна
Она не подмандатная,
Вам под ноги не брошенная,
В ваш Сити не заложенная,
Из Дувра пароходами
Дотла не разворованная,
Индийскими свободами
В насмешку не дарованная,
Страна, действительно, моя
Давно вам бесполезная,
По долгу вежливости я
В чем вам и соболезную.
Так говорил Самед, мой друг,
А я смотрел на лица их:
Сначала был на них испуг,
Безмолвный вопль: "В полицию!"
Потом они пошли густым
Румянцем, вздувшим жилы,
Как будто этой речью к ним
Горчичник приложило.
Им бы не слушать этот спич,
Им палец бы к курку!
Им свой индийский взвить бы бич
Над этим - из Баку!
Плясать бы на его спине,
Хрустеть его костями,
А не сидеть здесь наравне
Со мной и с ним, с гостями,
Сидеть и слушать его речь
В бессилье идиотском,
Сидеть и знать: уже не сжечь,
В петле не сжать, живьем не съесть,
Не расстрелять, как Двадцать шесть
В песках за Красноводском…
Стоит мой друг над стаей волчьей,
Союзом братских рук храним,
Не слыша, как сам Сталин молча
Во время речи встал за ним.
Встал, и стоит, и улыбается -
Речь, очевидно, ему нравится.
Константин Симонов
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Цитата: Zoggyla от 07.10.2020 11:11:43
Какое длинное и нудное стихоизложение.
Какое длинное и нудное стихоизложение.
Когда платят за количество строк. Маяковский, конечно, всех переплюнул. Достоевский на карты любил собрать хороший куш. Граф Толстой преумножал богатства, обуваясь в лапти и кропя многотомники при свете лучины
Цитата: bolatbol от 07.10.2020 11:55:40А Маяковскому платили разве не за количество лестничных пролетов?
Когда платят за количество строк. Маяковский, конечно, всех переплюнул. Достоевский на карты любил собрать хороший куш. Граф Толстой преумножал богатства, обуваясь в лапти и кропя многотомники при свете лучины
Цитата: Zoggyla от 07.10.2020 11:11:43
Какое длинное и нудное стихоизложение.
Какое длинное и нудное стихоизложение.
Когда платят за количество строк. Маяковский, конечно, всех переплюнул. Достоевский на карты любил собрать хороший куш. Граф Толстой преумножал богатства, обуваясь в лапти и кропя многотомники при свете лучины
А графов было два, один из них - советский. Тоже кропал, да так хорошо, что - зачитаешься!