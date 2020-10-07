Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне

Цитата: Zoggyla от

Какое длинное и нудное стихоизложение. Какое длинное и нудное стихоизложение.

Когда платят за количество строк. Маяковский, конечно, всех переплюнул. Достоевский на карты любил собрать хороший куш. Граф Толстой преумножал богатства, обуваясь в лапти и кропя многотомники при свете лучины