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Культура
«Лорд Лебедев Московский»
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danilov 12 Октября 2020 в 11:15:03
Владельцу The Independent и The Evening Standard россиянину Евгению Лебедеву присвоили звание пожизненного лорда в Великобритании.



Так как в титуле указывается географическое место происхождения – в частности Москва, его должен официально одобрить Кремль.

О том, что Евгений Лебедев получает звание пожизненного лорда с правом заседания в верхней палате британского парламента — Палате лордов – стало известно еще в июле. Тогда список на получение титула представил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он, по некоторым данным, и рекомендовал дать Лебедеву титул. Лебедев — сын акционера российской «Новой газеты» Александра Лебедева, который много лет назад был сотрудником Службы внешней разведки, с 90-х занимается бизнесом.



Бал Евгения Лебедева
Ирина Вирганская, Михаил Горбачев, Евгений Лебедев, Александр Лебедев и Елена Перминова на благотворительном вечере фонда имени Раисы Горбачевой
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 12.10.2020 в 11:35:28   # 764748
М-да,Жэка Московский, смотрящий Лондона. Неплохо!
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  Hairless 12.10.2020 в 13:01:31   # 764756
Ну а что здесь такого... Предки многих истинно английских лордов были ворами и разбойниками...
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  Kukaracha 12.10.2020 в 15:05:22   # 764767
А чего у него борода нарисованная?
Или у лордов так принято?
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  jumanjiqz 12.10.2020 в 15:10:55   # 764770
Quote:
... его должен официально одобрить Кремль.

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  старик 12.10.2020 в 19:45:37   # 764784
Куда же без горбача.
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  KapitanNemo 12.10.2020 в 21:14:01   # 764787
Quote:

На рубеже 50—60-х годов Конон Молодый под именем Гордона Лонсдейла (он также использовал фамилию Стенсфилд) работал в Англии, торговал игровыми автоматами и был весьма успешным предпринимателем: заработал немало денег для советской разведки. Объектом его профессиональных интересов в Англии была группа немецких учёных, когда-то верой и правдой служивших Гитлеру, занимавшихся разработкой военной продукции.


Экранизация действий этого разведчика в фильме Мертвый сезон.

Может этот Лебедев - глубоко внедренный агент Путина.
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  KapitanNemo 12.10.2020 в 21:17:05   # 764788
Легендарный советский разведчик
Конон Трофимович Молодый
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