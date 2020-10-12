«Лорд Лебедев Московский»

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danilov 12 Октября 2020 в 11:15:03
Так как в титуле указывается географическое место происхождения – в частности Москва, его должен официально одобрить Кремль.
О том, что Евгений Лебедев получает звание пожизненного лорда с правом заседания в верхней палате британского парламента — Палате лордов – стало известно еще в июле. Тогда список на получение титула представил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он, по некоторым данным, и рекомендовал дать Лебедеву титул. Лебедев — сын акционера российской «Новой газеты» Александра Лебедева, который много лет назад был сотрудником Службы внешней разведки, с 90-х занимается бизнесом.
Бал Евгения Лебедева
Ирина Вирганская, Михаил Горбачев, Евгений Лебедев, Александр Лебедев и Елена Перминова на благотворительном вечере фонда имени Раисы Горбачевой
Комментарии, по рейтингу, по дате
Или у лордов так принято?
... его должен официально одобрить Кремль.
KapitanNemo 12.10.2020 в 21:14:01 # 764787
На рубеже 50—60-х годов Конон Молодый под именем Гордона Лонсдейла (он также использовал фамилию Стенсфилд) работал в Англии, торговал игровыми автоматами и был весьма успешным предпринимателем: заработал немало денег для советской разведки. Объектом его профессиональных интересов в Англии была группа немецких учёных, когда-то верой и правдой служивших Гитлеру, занимавшихся разработкой военной продукции.
Экранизация действий этого разведчика в фильме Мертвый сезон.
Может этот Лебедев - глубоко внедренный агент Путина.
KapitanNemo 12.10.2020 в 21:17:05 # 764788
Конон Трофимович Молодый