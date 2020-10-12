«Лорд Лебедев Московский»



На рубеже 50—60-х годов Конон Молодый под именем Гордона Лонсдейла (он также использовал фамилию Стенсфилд) работал в Англии, торговал игровыми автоматами и был весьма успешным предпринимателем: заработал немало денег для советской разведки. Объектом его профессиональных интересов в Англии была группа немецких учёных, когда-то верой и правдой служивших Гитлеру, занимавшихся разработкой военной продукции.

