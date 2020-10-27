"Жертвоприношение"

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danilov 27 Октября 2020 в 17:05:07
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Цитата: Рамзес от 27.10.2020 12:52:52
Китай считает Корею,Монголию,а так же большую часть Сибири своимии территориями...А кого то и на три поколения в кабалу загнали...
Китай считает Корею,Монголию,а так же большую часть Сибири своимии территориями...А кого то и на три поколения в кабалу загнали...
Китай надо всегда опасаться.
Тем более он очень силён во всех сферах.
Тем более не многочисленному и экономически зависимому Казахстану.
Китай считает Корею,Монголию,а так же большую часть Сибири своимии территориямиНу насчет Сибири можно считать как угодно, вот только с освоением этих богатейших мест они опоздали, потому что русские переселенцы освоили берега Амура пораньше китайцев. Русский царь проявил дальновидность , давая переселенцам неслыханные льготы и снабжая их скотом и деньгами.