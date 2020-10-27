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Культура
"Жертвоприношение"
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danilov 27 Октября 2020 в 17:05:07
Китайский прокат возглавил фильм о войне Китая в Корейской войне против США "Жертвоприношение" (китайский вариант 金刚川) — за первые три дня фильм собрал 45 млн долларов кассовых сборов. Параллельно с этим центральное телевидение Китая транслирует документальные сериалы о войне в Корее. Ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что "война в Корее разрушила миф о непобедимости американской армии".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 27.10.2020 в 18:52:52   # 765681
Китай считает Корею,Монголию,а так же большую часть Сибири своимии территориями...А кого то и на три поколения в кабалу загнали...
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  Маке0912 27.10.2020 в 19:12:30   # 765682
Цитата: Рамзес от 27.10.2020 12:52:52
Китай считает Корею,Монголию,а так же большую часть Сибири своимии территориями...А кого то и на три поколения в кабалу загнали...


Китай надо всегда опасаться.
Тем более он очень силён во всех сферах.
Тем более не многочисленному и экономически зависимому Казахстану.
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  старик 27.10.2020 в 19:42:18   # 765692
Quote:
Китай считает Корею,Монголию,а так же большую часть Сибири своимии территориями
Ну насчет Сибири можно считать как угодно, вот только с освоением этих богатейших мест они опоздали, потому что русские переселенцы освоили берега Амура пораньше китайцев. Русский царь проявил дальновидность , давая переселенцам неслыханные льготы и снабжая их скотом и деньгами.
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