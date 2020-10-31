 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
Фильм о казахстанском людоеде получил награду на международном кинофестивале в Южной Корее
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
портфил 31 Октября 2020 в 22:22:09
Награда New Currents Awards 25-го Международного кинофестиваля в Пусане была вручена вчера вечером на закрытой церемонии японскому фильму Харумото Дзюдзиро «Баланс» и совместному производству Пака Руслана «Три» из Казахстана, Кореи и Узбекистана.

Организаторы BIFF объявили победителей и итоги закрытия на пресс-конференции Zoom сегодня утром (30 октября) в Пусане.

Жюри New Currents во главе с режиссером Мирой Наир назвало лучших победителей «Баланс» и « Три» : «Оба они нарисованы глубокими размышлениями о человеческом обществе, но каждый из них достиг своего уникального кинематографического языка.

Сюжет кинокартины, выигравшей в секции New Currents (Новые течения) на Пусанском международном кинофестивале, основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных маньяков-людоедов Советского Союза – Николае Джумагалиеве.

Над картиной работал режиссер Руслан Пак, а главные роли исполнили отечественные актеры Аскар Ильясов, Самал Еслямова, Ержан Тусупов и Нуржан Садыбеков.

«Даже при всех обстоятельствах пандемии эти два блестящих фильма гарантируют непрерывность и возможность производства кино, неуклонно обращаясь к неизменно важному призыву к человечеству, а также к сложному, но необходимому признанию человеческой слабости и неудач».

Председатель BIFF Ли Ён Кван отметил, что в отличие от пресс-конференции, на которой в прошлом месяце объявили состав участников фестиваля, организаторы смогли сидеть без масок - хотя и на расстоянии с пластиковыми экранами между ними - благодаря улучшению условий в Южной Корее с Covid 19 пандемия.

Сегодня и на протяжении всего фестиваля организаторы работали с командой медицинских специалистов и мэрией Пусана, чтобы обеспечить принятие мер безопасности против распространения нового коронавируса.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить жителей Пусана и нашу публику, которые продемонстрировали гражданское сознание мирового класса на всеобщее обозрение. Я бы сказал, что выпуск этого года был «фестивалем публики», - сказал он. Он также поблагодарил всех зарубежных режиссеров, которые участвовали в видеовстрече, вопросов и ответов, а также местных режиссеров, «100% которых приехали в Пусан для участия».

Он назвал проведение скорректированного гибридного уменьшенного выпуска этого года «периодом обучения», который фестиваль будет использовать для подготовки к более стабильному и инновационному выпуску в следующем году.

https://www.screendaily.com/news/a-balance-three-take-new-currents-awards-at-busan-film-festival-closing/5154527.article
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 02.11.2020 в 11:41:47   # 766066
Не ну людоед конечно лучше чем Борат.
поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 02.11.2020 в 12:14:20   # 766078
Так фильм о трех людоедах? Интернациональный каннибализм?
поощрить (1) | покарать
  Ал 02.11.2020 в 19:00:32   # 766091
Черный юмор
Quote:
По настоящему любит людей людоеды, а детей - педофилы.

Quote:
Прошу откликнуться женщин по имени Люда. Людоед.

Quote:
— Итак, друзья! В Европе свирепствует ящур и коровье бешенство. Нам это, слава богу, не грозит. Но все же нам лучше иметь дело с вегетарианцами.
— Почему?
— Экологически чистый продукт!
На этом собрание людоедов закончилось.

Quote:
Людоед людоеду друг, товарищ и корм.

Quote:
— Тyт недавно каннибала поймали! Пельмени продавал "Моя Семья"!

Quote:
Туристы попадают в руки людоедов. Вождь говорит:
— Кто расскажет новый анекдот — того отпустим. Предупреждаю: интернет есть!
поощрить | покарать
  старик 02.11.2020 в 19:20:08   # 766095
А получше темы не нашлось для прославления Казахстана?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь