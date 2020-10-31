Фильм о казахстанском людоеде получил награду на международном кинофестивале в Южной Корее

По настоящему любит людей людоеды, а детей - педофилы.

Прошу откликнуться женщин по имени Люда. Людоед.

— Итак, друзья! В Европе свирепствует ящур и коровье бешенство. Нам это, слава богу, не грозит. Но все же нам лучше иметь дело с вегетарианцами.

— Почему?

— Экологически чистый продукт!

На этом собрание людоедов закончилось.

Людоед людоеду друг, товарищ и корм.

— Тyт недавно каннибала поймали! Пельмени продавал "Моя Семья"!

Туристы попадают в руки людоедов. Вождь говорит:

— Кто расскажет новый анекдот — того отпустим. Предупреждаю: интернет есть!