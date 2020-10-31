Фильм о казахстанском людоеде получил награду на международном кинофестивале в Южной Корее

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портфил 31 Октября 2020 в 22:22:09
Организаторы BIFF объявили победителей и итоги закрытия на пресс-конференции Zoom сегодня утром (30 октября) в Пусане.
Жюри New Currents во главе с режиссером Мирой Наир назвало лучших победителей «Баланс» и « Три» : «Оба они нарисованы глубокими размышлениями о человеческом обществе, но каждый из них достиг своего уникального кинематографического языка.
Сюжет кинокартины, выигравшей в секции New Currents (Новые течения) на Пусанском международном кинофестивале, основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных маньяков-людоедов Советского Союза – Николае Джумагалиеве.
Над картиной работал режиссер Руслан Пак, а главные роли исполнили отечественные актеры Аскар Ильясов, Самал Еслямова, Ержан Тусупов и Нуржан Садыбеков.
«Даже при всех обстоятельствах пандемии эти два блестящих фильма гарантируют непрерывность и возможность производства кино, неуклонно обращаясь к неизменно важному призыву к человечеству, а также к сложному, но необходимому признанию человеческой слабости и неудач».
Председатель BIFF Ли Ён Кван отметил, что в отличие от пресс-конференции, на которой в прошлом месяце объявили состав участников фестиваля, организаторы смогли сидеть без масок - хотя и на расстоянии с пластиковыми экранами между ними - благодаря улучшению условий в Южной Корее с Covid 19 пандемия.
Сегодня и на протяжении всего фестиваля организаторы работали с командой медицинских специалистов и мэрией Пусана, чтобы обеспечить принятие мер безопасности против распространения нового коронавируса.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить жителей Пусана и нашу публику, которые продемонстрировали гражданское сознание мирового класса на всеобщее обозрение. Я бы сказал, что выпуск этого года был «фестивалем публики», - сказал он. Он также поблагодарил всех зарубежных режиссеров, которые участвовали в видеовстрече, вопросов и ответов, а также местных режиссеров, «100% которых приехали в Пусан для участия».
Он назвал проведение скорректированного гибридного уменьшенного выпуска этого года «периодом обучения», который фестиваль будет использовать для подготовки к более стабильному и инновационному выпуску в следующем году.
https://www.screendaily.com/news/a-balance-three-take-new-currents-awards-at-busan-film-festival-closing/5154527.article
Комментарии, по рейтингу, по дате
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Прошу откликнуться женщин по имени Люда. Людоед.
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— Итак, друзья! В Европе свирепствует ящур и коровье бешенство. Нам это, слава богу, не грозит. Но все же нам лучше иметь дело с вегетарианцами.
— Почему?
— Экологически чистый продукт!
На этом собрание людоедов закончилось.
— Почему?
— Экологически чистый продукт!
На этом собрание людоедов закончилось.
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Людоед людоеду друг, товарищ и корм.
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Туристы попадают в руки людоедов. Вождь говорит:
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— Кто расскажет новый анекдот — того отпустим. Предупреждаю: интернет есть!