Новый телеканал появился в Казахстане

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danilov 05 Ноября 2020 в 15:39:15
Новый вещательный ресурс основан на базе Духовного управления мусульман Казахстана, сообщает телеканал «Алматы».
Церемонию открытия телеканала «Халык Арна», офис которого расположился в Наурызбайском районе Алматы, посетили общественные деятели и мэтры отечественного телевидения, а также председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
«Наша цель — пропагандировать среди населения наши обычаи, традиции, историю, приобщать горожан к духовности. Как говорит само название, этот канал будет служить народу. Также канал будет нести воспитательный характер и приучать молодежь к таким вещам, как уважать родителей, старших, наши духовные ценности», — сказал он.
Телеканал «Халык Арна» будет вещать по всей республике на казахском и русском языках. Прежде всего, контентная часть канала будет посвящена канонам ислама, духовной жизни и популяризировать человеческие ценности и моральные принципы.
Для начала работы телеканала готово все: просторная студия и необходимое телевизионное оборудование. В самое ближайшее время он начнет трансляцию культурно-просветительских передач.
«Пока мы имеем офис только в Алматы. В будущем планируем увеличить число филиалов до пяти. Также будем освещать все события, которые связаны с Духовным управлением, в передаче «Муфтият тынысы», — отметил директор телеканала «Халык Арна» Нуржан Таласулы.
Сейчас на канале транслируются такие передачи, как «Атаның сөзі — ақылдың көзі», «Тұлғалар тағылымы», «Көненің көзі». Эти проекты направлены на формирование патриотизма, изучение истории Казахстана и на обсуждение актуальных социальных вопросов. Учредители канала надеются, что со временем обретут широкую аудиторию.
АЛМАТЫ, 5 ноя — Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
Новый вещательный ресурс основан на базе Духовного управления мусульман Казахстана
ДУМК - это фактический гос.орган, то есть он будет объяснять правильный ислам. Так что все норм, лучше веру держать под гос.присмотром, а то все станут бородачами.
Quote:
Агентство по делам религий Казахстана отказывает в официальной регистрации тем мечетям, которые не подконтрольны «Духовному управлению мусульман Казахстана»
Цитата: 332-712 от 05.11.2020 11:11:41
Асыл Арна тоже религиозный ведь, или не совсем? Два канала о религии?
Асыл Арна тоже религиозный ведь, или не совсем? Два канала о религии?
https://zonakz.net/2020/11/05/dumk-sozdaet-religioznyj-kanal-tazabek-soglasen-zakryt-asyl-arna-i-peredat-kontent/
Quote:
Духовное управление мусульман (ДУМК) создает в Казахстане новый религиозный телеканал, в этой связи основатель и руководитель исламского телеканала «Асыл Арна» Мухамеджан Тазабек выразил готовность закрыть канал и передать его контент новой структуре