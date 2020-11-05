Новый телеканал появился в Казахстане

Агентство по делам религий Казахстана отказывает в официальной регистрации тем мечетям, которые не подконтрольны «Духовному управлению мусульман Казахстана»

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Асыл Арна тоже религиозный ведь, или не совсем? Два канала о религии? Асыл Арна тоже религиозный ведь, или не совсем? Два канала о религии?

Духовное управление мусульман (ДУМК) создает в Казахстане новый религиозный телеканал, в этой связи основатель и руководитель исламского телеканала «Асыл Арна» Мухамеджан Тазабек выразил готовность закрыть канал и передать его контент новой структуре