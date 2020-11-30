 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Культура
Юная казахстанка заняла второе место на конкурсе детского Junior Eurovision
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
портфил 30 Ноября 2020 в 09:07:28
Двенадцатилетняя певица из Казахстана Каракат Башанова стала второй на конкурсе Junior Eurovision 2020 проходивший в Польше.



Каракат Башановой 12 лет, она из села Рыскулов Алматинской области. Она принимает все близко к сердцу - хрупкую и чувствительную - но в то же время дружелюбна, миролюбива и деликатна.

Каракат умеет сочувствовать и заботиться о других, и 12-летняя исполнительница посвятила свою песню «Forever» своему отцу.

Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision набрав 152 баллов она стала второй пропустив вперед девочку из Франции Valentina ( 200 баллов)

Песню "Forever" Каракат Башанова посвятила отцу, которого она потеряла в возрасте 7 лет. Автором композиции выступил казахстанский композитор Хамит Шангалиев, раньше написавший песню для Ержана Максима "Арманыңнан қалма", авторами стали Елеусиз Ардак, Абулхаир Адам.

На официальном YouTube-канале Junior Eurovision 2020 клип на песню "Forever" в исполнении Каракат Башановой набрал свыше 200 тысяч просмотров.

https://junioreurovision.tv/event/poland-2020/final?sorting=rank&direction=asc

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь