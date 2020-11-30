Юная казахстанка заняла второе место на конкурсе детского Junior Eurovision

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портфил 30 Ноября 2020 в 09:07:28
Каракат Башановой 12 лет, она из села Рыскулов Алматинской области. Она принимает все близко к сердцу - хрупкую и чувствительную - но в то же время дружелюбна, миролюбива и деликатна.
Каракат умеет сочувствовать и заботиться о других, и 12-летняя исполнительница посвятила свою песню «Forever» своему отцу.
Каракат Башанова заняла второе место на Junior Eurovision набрав 152 баллов она стала второй пропустив вперед девочку из Франции Valentina ( 200 баллов)
Песню "Forever" Каракат Башанова посвятила отцу, которого она потеряла в возрасте 7 лет. Автором композиции выступил казахстанский композитор Хамит Шангалиев, раньше написавший песню для Ержана Максима "Арманыңнан қалма", авторами стали Елеусиз Ардак, Абулхаир Адам.
На официальном YouTube-канале Junior Eurovision 2020 клип на песню "Forever" в исполнении Каракат Башановой набрал свыше 200 тысяч просмотров.
https://junioreurovision.tv/event/poland-2020/final?sorting=rank&direction=asc
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