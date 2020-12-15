Назарбаев: Мы законные наследники бескрайних степей

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Гость 15 Декабря 2020 в 16:22:56
«Мы добились независимости, исполнив многовековую мечту наших предков 29 лет назад. На карте мира высечено “Казахстан”. С этого момента началась новая история нашей страны. За эти годы наше государство выросло, достигло значительных успехов. Мы укрепили нашу страну и суверенитет, укрепили наши границы. Казахстан стал страной, получившей мировое признание. Построили новую столицу в сердце Евразии. Мы превратили многонациональный народ в преимущество, сохраняя стабильность в нашей стране, мир и согласие в нашем обществе. Одно дело добиться независимости, а другое — сохранить эту независимость», — подчеркнул Назарбаев в своем поздравлении.
Елбасы отметил, что предки казахстанцев жили на территории огромной степи от Алтая до Атырау.
«Мы законные наследники бескрайних степей, занимающих берега Устюрта и старого Каспия, Сыр и Иртыша. Это аманат (наследие) предков. Мы никогда не должны забывать об этом. Мы все должны беречь нашу Святую Землю, которую оставили нам предки, укреплять нашу независимость, служить светлому будущему нашей страны», — сказал Первый Президент.
Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 15.12.2020 в 21:59:14 # 768281
alpha_portal 15.12.2020 в 22:03:27 # 768282
Цитата: Практичный от 15.12.2020 15:59:14
ну вот нестыдно же.
ну вот нестыдно же.
А че ему?
Независимость