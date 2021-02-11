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Культура
Димаш Кудайберген планирует переехать в США
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danilov 11 Февраля 2021 в 09:36:04
Казахстанский певец Димаш Кудайберген планирует на время переехать в США для продвижения своей карьеры. Об этом артист сообщил в интервью ведущему американского MTV Кевану Кенни (Kevan Kenney).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 11.02.2021 в 11:18:28   # 771812
Любить родину легче из-за бугра в принципе все все поняли
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  Skype 11.02.2021 в 12:21:09   # 771819
Цитата: alpha_portal от 11.02.2021 05:18:28
Любить родину легче из-за бугра в принципе все все поняли


Ну ему там лучше будет, там спецы по шоу. Талант куле. Тут ему что светит?? А там глядишь второй Майкл Джексон и главное из Казахстана. От него пользы будет в разы больше, про Казахстан узнает много людей
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  Nafis 11.02.2021 в 13:15:00   # 771824
На время! Написали же.
Приедет назад ближе к пенсии.
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  Zoggyla 11.02.2021 в 14:38:13   # 771832
Это для своего меньшивисткого спокойствия?
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  GoodZone 11.02.2021 в 17:03:39   # 771840
"Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучше условия, чем там, куда они уезжают? Зачем?"
Помните, кто это сказал?
После этих слов многие реально задумались об отъезде...
Димаша не осуждаю, желаю ему удачи и новых успехов... Просто немного обидно - парень сам себя сделал из ничего и вопреки... вспомните откуда началась его слава - в КЗ не оценили и он отправился в Китай (поправьте, если ошибаюсь)...
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