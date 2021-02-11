Димаш Кудайберген планирует переехать в США

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danilov 11 Февраля 2021 в 09:36:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.02.2021 в 11:18:28 # 771812
Цитата: alpha_portal от 11.02.2021 05:18:28
Любить родину легче из-за бугра в принципе все все поняли
Любить родину легче из-за бугра в принципе все все поняли
Ну ему там лучше будет, там спецы по шоу. Талант куле. Тут ему что светит?? А там глядишь второй Майкл Джексон и главное из Казахстана. От него пользы будет в разы больше, про Казахстан узнает много людей
Приедет назад ближе к пенсии.
Помните, кто это сказал?
После этих слов многие реально задумались об отъезде...
Димаша не осуждаю, желаю ему удачи и новых успехов... Просто немного обидно - парень сам себя сделал из ничего и вопреки... вспомните откуда началась его слава - в КЗ не оценили и он отправился в Китай (поправьте, если ошибаюсь)...