Звезда фильма «Борат» заявил о готовности приехать в Казахстан

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danilov 04 Марта 2021 в 10:35:25
«Если пригласят, я с удовольствием», — сообщил артист. Коэн отметил, что, несмотря на обращение казахской диаспоры в США к руководителям премии «Золотой глобус» с призывом исключить ленту «Борат 2» из списка номинантов, в бывшей советской республике картину приняли хорошо. «Мне сказали, что казахи, живущие в самом Казахстане, оказались с хорошим чувством юмора и приняли Бората с радостью», — подчеркнул исполнитель главной роли и создатель фильма.
В понедельник, 1 марта стало известно, что картина «Борат 2» о путешествии казахстанского журналиста Бората Сагдиева по США победила в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» на ежегодной кинопремии «Золотой глобус». Коэн также получил награду за лучшую комедийную роль.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но фильм Диктатор шикарен, ставил его не Саша Барон Коэн, он там просто играл.