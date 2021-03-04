Фильм "Контракт века"

Вопросы, поднимаемые в фильме, не менее актуальны и сейчас. В частности - хищническое разграбление невозобновляемых природных ресурсов России только усиливается, поскольку оно происходит практически бесконтрольно (в отличие от времен СССР), и приближает нашу страну и народ к полной гибели, поскольку выручаемые от этого деньги идут не на подъем тех отрослей, которые позволят стране существовать после окончания нефти и всего прочего, а в карман олигархам и в иностранные банки и фонды в них.

Сильный фильм, в чём-то даже пророческий: сбывшееся пророчество произносит закадровый голос за несколько минут до конца. Фильм о напряжении сил страны и о том, откуда есть-пошел "Газпром" - бывшее Министерство газовой промышленности СССР. Для любителей политэкономических интриг и киностилистики 80-х - само то. Насыщенный сюжет, без явных провисаний и затянутости, множество равноправных персонажей со своими задачами и характерами. Но как такового раскрытия характеров нет - фильм не об отдельных личностях. Это стало причиной мелкой неудачи: сценаристы в конце попытались сделать намек на частную слежку, но попытка оказалась плохо подготовленной и потому сорвалась. Однако на общем фоне это не важно.

Гораздо больше смутило другое: акцентирование красивой западной жизни. При том, что внешне картина предстает как антизападная пропаганда, подчеркивающая милитаризм и недружественность США, всё равно чувствуется, что эффект на зрителя она оказывает прямо противоположный: "Ух, - думает зритель, - как у них там за бугром красиво, необычно, здорово!" И мыслями рвется туда, ровно в год начала катастройки. Он уже с трудом замечает, насколько могущественна его родная страна, способная решить показанные в фильме сверхзадачи в одиночку. Ему, обывателю, оказываются важнее внешний блеск и мишура, кои Запад всегда умел производить в избытке. Так и попался обыватель в исторический капкан глобализации, из коего не может вырваться поныне, страдает, мечется, не понимая истинных причин умирания Родины - и вряд ли вырвется из капкана без большой крови. И это справедливо: народ, потерявший свою страну, обречен в наказание очень дорого за это заплатить.