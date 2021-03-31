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Культура
Aprico - ARSound (Dmitriy Andronov, Shymkent, Kazakhstan)
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danilov 31 Марта 2021 в 15:34:33
Автор из Шымкента, приглашает посетить его страничку и послушать его трэки.



https://soundcloud.com/user-134446273
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 31.03.2021 в 17:28:10   # 775249

Aprico - ARSound
Silhouette - прослушал.....может кому и зайдет но у меня кровь из ушей.Остальные треки - ну может быть с хорошим мастерингом и пойдет,но я больше предпочитаю запись живого инструментала а не набор семплов.
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  alpha_portal 31.03.2021 в 17:29:42   # 775250
Простите. Не впечатлило. Звук не очень, композиции из разрядов: сделано под копирку (каждый трек сопровождается ощущением, что я это уже где то слышал).
В общем творческих успехов конечно автору, но музыка на редчайшего любителя. Так что еще расти и расти.
Я конечно щас понимаю что типа резко сказал. Для композиторов это печально слышать, но, если он хочет быть популярным и чтобы его слушали - тогда в Москву. Там он найдет своего слушателя. Но повторюсь: звук не очень и не очень - это слишком мягко сказано.
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  Zoggyla 31.03.2021 в 19:31:10   # 775256
Такой музон не по мне. Я не музкритик, кому-то может и зайдет. Только один нюанс - безличный мюзик, его такого - эшелоны.
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  Lokki 31.03.2021 в 19:36:20   # 775258
Цитата: звукач от 31.03.2021 11:28:10

Aprico - ARSound
Silhouette - прослушал.....может кому и зайдет но у меня кровь из ушей.Остальные треки - ну может быть с хорошим мастерингом и пойдет,но я больше предпочитаю запись живого инструментала а не набор семплов.

Композиция Blue Skies записана вживую, как и весь альбом " Not for sales" из которого эта вещь. Лично мне зашла вещь с Maria Lepina Inner Fire. На мой взгляд неплохой вокал.
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  Ratkhan 31.03.2021 в 22:51:05   # 775275
Нет привлекательности для всех типов слушателей. Единственное Maria Lepina inner fire начало интересно потом тоже гуляет синхронность тона или звука. Но я не специалист музыки, не мой тип музыки. Удачи автору
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