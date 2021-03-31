Aprico - ARSound (Dmitriy Andronov, Shymkent, Kazakhstan)

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danilov 31 Марта 2021 в 15:34:33
https://soundcloud.com/user-134446273
Комментарии, по рейтингу, по дате
Aprico - ARSound
Silhouette - прослушал.....может кому и зайдет но у меня кровь из ушей.Остальные треки - ну может быть с хорошим мастерингом и пойдет,но я больше предпочитаю запись живого инструментала а не набор семплов.
alpha_portal 31.03.2021 в 17:29:42 # 775250
В общем творческих успехов конечно автору, но музыка на редчайшего любителя. Так что еще расти и расти.
Я конечно щас понимаю что типа резко сказал. Для композиторов это печально слышать, но, если он хочет быть популярным и чтобы его слушали - тогда в Москву. Там он найдет своего слушателя. Но повторюсь: звук не очень и не очень - это слишком мягко сказано.
Цитата: звукач от 31.03.2021 11:28:10
Aprico - ARSound
Silhouette - прослушал.....может кому и зайдет но у меня кровь из ушей.Остальные треки - ну может быть с хорошим мастерингом и пойдет,но я больше предпочитаю запись живого инструментала а не набор семплов.
Aprico - ARSound
Silhouette - прослушал.....может кому и зайдет но у меня кровь из ушей.Остальные треки - ну может быть с хорошим мастерингом и пойдет,но я больше предпочитаю запись живого инструментала а не набор семплов.
Композиция Blue Skies записана вживую, как и весь альбом " Not for sales" из которого эта вещь. Лично мне зашла вещь с Maria Lepina Inner Fire. На мой взгляд неплохой вокал.