В Таджикистане показали новую парадную форму для сотрудниц милиции

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danilov 15 Апреля 2021 в 14:14:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 15.04.2021 в 15:11:08 # 776230
Это ж парадная форма, не на каждый день
Цитата: bIP6bIC от 15.04.2021 09:18:44
Официант! Мне три пива пожалуйста!
Официант! Мне три пива пожалуйста!
С прицепом
Цитата: Софруджу от 15.04.2021 08:59:29
Исходя из этого, шотландские полицейские должны быть в юбках, российские в косоворотках, а барышни - в кокошниках, австралийские - в набедренных повязках. Национальные традиции это хорошо. Но везде ли уместно? Впрочем, смотрятся неплохо
Исходя из этого, шотландские полицейские должны быть в юбках, российские в косоворотках, а барышни - в кокошниках, австралийские - в набедренных повязках. Национальные традиции это хорошо. Но везде ли уместно? Впрочем, смотрятся неплохо
Думаю что через это стараются сохранить культуру нации.Наши вон тоже пытаются - только не понятно для кого.Зачем нужна латиница,зачем под турков подстраиваться.Свободная независимая нация - ведь Казах звучит гордо и говорит о том что это свободный человек.Может я что то не догоняю и прошу извинить меня если кого то обидел.
Цитата: Даун от 15.04.2021 12:20:01Ну в соседнем Туркменистане - запретили темные машины.Так что х.з. и на ишаков пересадят.
И в национальное авто пересесть на ИШАКа
И в национальное авто пересесть на ИШАКа
Пастафариан 15.04.2021 в 20:50:42 # 776256