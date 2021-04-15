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Культура
В Таджикистане показали новую парадную форму для сотрудниц милиции
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danilov 15 Апреля 2021 в 14:14:14
На стиле

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  Маке0912 15.04.2021 в 14:42:49   # 776221
Во дают
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  Fotinij 15.04.2021 в 14:48:12   # 776225
Это п....ц , товарищи!
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  Софруджу 15.04.2021 в 14:59:29   # 776229
Исходя из этого, шотландские полицейские должны быть в юбках, российские в косоворотках, а барышни - в кокошниках, австралийские - в набедренных повязках. Национальные традиции это хорошо. Но везде ли уместно? Впрочем, смотрятся неплохо
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  шымкентский 15.04.2021 в 15:11:08   # 776230
Интересно смотрится, в национальном стиле
Это ж парадная форма, не на каждый день
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  bIP6bIC 15.04.2021 в 15:18:44   # 776231
Официант! Мне три пива пожалуйста!
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  Skype 15.04.2021 в 16:05:11   # 776232
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  adapter 15.04.2021 в 16:39:57   # 776233
Как то дёшево смотрится. Помятая какая то.и девкам тоже не нравится.
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  Рамзес 15.04.2021 в 17:41:24   # 776235
Цитата: Софруджу от 15.04.2021 08:59:29
Исходя из этого, шотландские полицейские должны быть в юбках, российские в косоворотках, а барышни - в кокошниках, австралийские - в набедренных повязках. Национальные традиции это хорошо. Но везде ли уместно? Впрочем, смотрятся неплохо

Думаю что через это стараются сохранить культуру нации.Наши вон тоже пытаются - только не понятно для кого.Зачем нужна латиница,зачем под турков подстраиваться.Свободная независимая нация - ведь Казах звучит гордо и говорит о том что это свободный человек.Может я что то не догоняю и прошу извинить меня если кого то обидел.
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  Даун 15.04.2021 в 18:20:01   # 776237
И в национальное авто пересесть на ИШАКа
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  Рамзес 15.04.2021 в 18:50:52   # 776238
Цитата: Даун от 15.04.2021 12:20:01
И в национальное авто пересесть на ИШАКа
Ну в соседнем Туркменистане - запретили темные машины.Так что х.з. и на ишаков пересадят.
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  звукач 15.04.2021 в 19:19:57   # 776242
у меня такая ассоциация случилась.
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  Пастафариан 15.04.2021 в 20:50:42   # 776256
- Мне.

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  Russbrz 15.04.2021 в 22:02:25   # 776262
лепешки на базаре будут охранять. или в донерной следить за общественным порядком
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  Manitu 15.04.2021 в 22:40:43   # 776263
Боюсь представить, как выглядит парадка для мужчин.
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