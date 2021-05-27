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"Юра, мы приехали": неизвестные разрисовали "Буран" на Байконуре
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danilov 27 Мая 2021 в 11:27:08
Неизвестные написали "Добро", "Юра, мы приехали", и "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Также они оставили под граффити свои подписи.
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Пастафариан
27.05.2021 в 12:03:59
# 778602
"Прежде чем
ЛЕЗТЬ
к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".
P.S. Оригинал
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Dimmon
27.05.2021 в 12:50:36
# 778604
позитивно!
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plex
27.05.2021 в 13:23:50
# 778608
киберпанк который мы заслужили
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