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Культура
"Юра, мы приехали": неизвестные разрисовали "Буран" на Байконуре
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danilov 27 Мая 2021 в 11:27:08
Неизвестные написали "Добро", "Юра, мы приехали", и "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Также они оставили под граффити свои подписи.







Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 27.05.2021 в 12:03:59   # 778602
"Прежде чем ЛЕЗТЬ к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле".

P.S. Оригинал
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  Dimmon 27.05.2021 в 12:50:36   # 778604
позитивно!
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  plex 27.05.2021 в 13:23:50   # 778608
киберпанк который мы заслужили
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