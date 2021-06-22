22 июня, скорби и памяти день

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danilov 22 Июня 2021 в 14:20:13
На землю легла, войны тень!
О павших сегодня, скорбим мы,
Их помним и в сердце храним,
Они всегда с нами, они вечно живы,
Поклон до земли, низкий, им!
«МИР СПАС СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ»
В рамках международной акции посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, интернет портал «Бессмертный полк» запускает новый интерактивный проект «Мир спас советский солдат».
В последнее время, на страницах зарубежных СМИ все чаще появляются публикации, авторы которых перекраивают на свой лад исторические события Второй Мировой войны.
Считаем абсолютно недопустимым отрицать освободительный характер этой войны, пытаться представить миссию Красной Армии, освободившей страны Европы «советской оккупацией». Мы не должны забывать нашу общую историю и обязаны вместе выступать против попыток ее переписывания, и противостоять этому, можно только аргументированной правдой. Кадры кинохроники, нашего нового интерактивного проекта расскажут о том, как Европу освобождали от фашизма.
Все ролики можно посмотреть здесь: https://polk.press/articles/mir-spas-sovetskij-soldat