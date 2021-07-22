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Культура
Китайские власти запретили несовершеннолетним появляться в стримах
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danilov 22 Июля 2021 в 00:36:39
Китайские власти запретили несовершеннолетним появляться в стримах, введена ответственность за раскручивание интернет-звезд младше 16.

Запрещено участие детей в роликах, выставляющих напоказ богатство и поклонение деньгам или расточительность.

Кроме того, китайские власти на фоне распространения порнороликов распорядились очистить соцсети и мессенджеры от вредящего детям контента. На платформы - Kuaishou (один из аналогов TikTok), мессенджер QQ, платформу Taobao и Weibo (аналог Twitter) - наложены штрафы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 22.07.2021 в 07:02:31   # 781885
А нельзя как небуть внедрить китайскую власть у нас
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  GoodZone 22.07.2021 в 08:46:11   # 781887
Цитата: Даун от 22.07.2021 01:02:31
А нельзя как небуть внедрить китайскую власть у нас

Нам с нашей любовью к дешевым понтам, пренебрежением законами, "чудосуперэффективными"-менеджерами и "наичестнейшими" чиновниками это смерти подобно.
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