Китайские власти запретили несовершеннолетним появляться в стримах

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danilov 22 Июля 2021 в 00:36:39
Запрещено участие детей в роликах, выставляющих напоказ богатство и поклонение деньгам или расточительность.
Кроме того, китайские власти на фоне распространения порнороликов распорядились очистить соцсети и мессенджеры от вредящего детям контента. На платформы - Kuaishou (один из аналогов TikTok), мессенджер QQ, платформу Taobao и Weibo (аналог Twitter) - наложены штрафы.
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Цитата: Даун от 22.07.2021 01:02:31
А нельзя как небуть внедрить китайскую власть у нас
А нельзя как небуть внедрить китайскую власть у нас
Нам с нашей любовью к дешевым понтам, пренебрежением законами, "чудосуперэффективными"-менеджерами и "наичестнейшими" чиновниками это смерти подобно.