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"Шариат- лайт"
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danilov 07 Сентября 2021 в 09:55:55
Так теперь выглядит "раздельное обучение" в университетах - студентов разделяют с помощью ширмочки. Вроде бы и все формальности соблюдены, и увеличивать штат преподавателей не требуется.
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NBE
07.09.2021 в 10:21:33
# 784066
Очень красивый выход с ситуации.
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Пастафариан
07.09.2021 в 10:45:11
# 784068
Шикарная дичь, ой бляяя .....
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