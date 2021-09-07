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Культура
"Шариат- лайт"
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danilov 07 Сентября 2021 в 09:55:55
Так теперь выглядит "раздельное обучение" в университетах - студентов разделяют с помощью ширмочки. Вроде бы и все формальности соблюдены, и увеличивать штат преподавателей не требуется.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 07.09.2021 в 10:21:33   # 784066
Очень красивый выход с ситуации.
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  Пастафариан 07.09.2021 в 10:45:11   # 784068
Шикарная дичь, ой бляяя .....
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