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Культура
Казахоязычные геи в мультсериале
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danilov 09 Сентября 2021 в 20:20:55


Казахстанцы обратили внимание на некий мультсериал, где персонажи-мужчины обращаются друг к другу на казахском языке с сексуальным подтекстом. Как выяснилось, многие герои мультфильма — представители ЛГБТК-сообщества.

Кадры были взяты из нового сериала от Netflix под названием «Команда К», вышедшего в этом году. Он повествует о приключениях гея-супершпиона Стива Мэриуэзера и его ЛГБТК-команды (ЛГБТК — аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров).

Сейчас сериал имеет лишь один сезон, состоящий из 10 серий. Будет ли он продлен, пока неизвестно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 09.09.2021 в 20:44:06   # 784189
Вот же пид@р@сы!!!
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  Panasonic 09.09.2021 в 23:01:40   # 784203
Рассмешил первый же коммент в инстаггаме))
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