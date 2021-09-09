Казахоязычные геи в мультсериале

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danilov 09 Сентября 2021 в 20:20:55
Казахстанцы обратили внимание на некий мультсериал, где персонажи-мужчины обращаются друг к другу на казахском языке с сексуальным подтекстом. Как выяснилось, многие герои мультфильма — представители ЛГБТК-сообщества.
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Кадры были взяты из нового сериала от Netflix под названием «Команда К», вышедшего в этом году. Он повествует о приключениях гея-супершпиона Стива Мэриуэзера и его ЛГБТК-команды (ЛГБТК — аббревиатура для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров).
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Сейчас сериал имеет лишь один сезон, состоящий из 10 серий. Будет ли он продлен, пока неизвестно.
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