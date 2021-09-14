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Культура
Верите ли вы в заклинания?
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danilov 14 Сентября 2021 в 17:47:26


Результаты опроса пугают
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  bIP6bIC 14.09.2021 в 18:07:35   # 784315
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  lado 14.09.2021 в 19:32:36   # 784318
Ну так 21 век у нас все-таки, а с навязыванием религии населению постепенно движемся в средневековье. Поэтому неудивительно, что люди тупые такие.
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  troll 14.09.2021 в 21:41:35   # 784322
Цитата: lado от 14.09.2021 13:32:36
Ну так 21 век у нас все-таки, а с навязыванием религии населению постепенно движемся в средневековье. Поэтому неудивительно, что люди тупые такие.

чтоб назвать других тупыми, большого ума не надо...
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  acid 14.09.2021 в 22:16:25   # 784325
А чо - я тоже верю: заклинаю тебя - дай откат.
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  Manitu 14.09.2021 в 22:33:12   # 784326
- Ведьму надо сжечь!!!
-но она такая хорошенькая.
- ну ладно. Но потом сразу сжечь!
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  Софруджу 14.09.2021 в 23:06:35   # 784327
Религия - опиум народа
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  Yeldos 15.09.2021 в 02:43:25   # 784332
Жиги, я не силен в религии, но дуа кажется это молитва а не закленание. И чем плохо верить в молитву. Мне кажется вообще на тему религии лучше по аккуратнее. Можно задеть чувства верующих. Да и когда такая медицина как у нас и ты болен будишь молиться всем богам и поверишь в любое закленание. Я не удивлен высоким %
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  KapitanNemo 15.09.2021 в 03:23:47   # 784333
Дуа - это молитва, обращение к Богу.
Заклинание - это ближе к колдовству.
Вообщем неправильно перевели слово.

Процент голосов ожидаемый, обращение верующих через молитвы вполне нормальное явление.
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