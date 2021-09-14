Верите ли вы в заклинания?

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danilov 14 Сентября 2021 в 17:47:26
Результаты опроса пугают
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: lado от 14.09.2021 13:32:36
Ну так 21 век у нас все-таки, а с навязыванием религии населению постепенно движемся в средневековье. Поэтому неудивительно, что люди тупые такие.
Ну так 21 век у нас все-таки, а с навязыванием религии населению постепенно движемся в средневековье. Поэтому неудивительно, что люди тупые такие.
чтоб назвать других тупыми, большого ума не надо...
-но она такая хорошенькая.
- ну ладно. Но потом сразу сжечь!
KapitanNemo 15.09.2021 в 03:23:47 # 784333
Заклинание - это ближе к колдовству.
Вообщем неправильно перевели слово.
Процент голосов ожидаемый, обращение верующих через молитвы вполне нормальное явление.